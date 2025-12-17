تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فاقد للوعي وحالته دقيقة.. فنان شهير يتعرّض لأزمة صحية طارئة (صورة)

Lebanon 24
17-12-2025 | 04:04
لا تزال حالة الفنان المصري طارق الأمير في غاية الدقة والخطورة، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية طارئة. 
 
 
 
 
 
وكشفت شقيقته لمياء في تصريحات صحافية أنه لا يزال فاقداً للوعي بشكل تام، مشيرة إلى أنه يفتح عينيه أحياناً وتظهر عليه بعض الحركات اللاإرادية البسيطة مثل الرَّمش وبلع الريق، ولكنه لا يدرك مَن هم حوله ولا يتفاعل معهم حتى الآن.

وأوضحت أن شقيقها لا يزال في العناية المشدّدة، وقد تم تركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب، وهذا الإجراء قد يساهم في تحسّن حالته خلال الفترة المقبلة، في حين أن وظائف الكلى شهدت تحسناً ملحوظاً، بينما تدهورت حالة الكبد مرة أخرى.

وأكدت أن حالته لم تستقر بعد، وهو لا يزال بحاجة إلى متابعة دقيقة وانتظار أن يستجيب جسمه للعلاج.

