بعد وفاتها داخل شقتها جراء حريق... مساعدة الفنانة الشهيرة تُفجّر مفاجأة: زوجها قد يكون وراء الحادثة

بعد وفاتها في حريق اندلع ، في شقتها في ، قالت مساعدة الفنانة الراحلة إنّ "زوج الفنانة رجل الأعمال كان الشخص الوحيد الموجود معها لحظة الحادث".



وأضافت في تصريحات لموقع " 24"، أنّ الزوج قد يكون وراء الحادثة، وطالبت بفتح تحقيق عاجل، وأضافت أنّ "الوفاة ليس طبيعيّة".

في المقابل، كشف أحد نيفين أنّها "توفيت اختناقًا بالدخان الكثيف". (روسيا اليوم)