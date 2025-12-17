تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
بعد وفاتها داخل شقتها جراء حريق... مساعدة الفنانة الشهيرة تُفجّر مفاجأة: زوجها قد يكون وراء الحادثة
Lebanon 24
17-12-2025
|
05:22
بعد وفاتها في حريق اندلع
صباح اليوم
، في شقتها في
الاسكندرية
، قالت مساعدة الفنانة الراحلة
نيفين مندور
إنّ "زوج الفنانة رجل الأعمال كان الشخص الوحيد الموجود معها لحظة الحادث".
وأضافت في تصريحات لموقع "
القاهرة
24"، أنّ الزوج قد يكون وراء الحادثة، وطالبت بفتح تحقيق عاجل، وأضافت أنّ "الوفاة ليس طبيعيّة".
في المقابل، كشف أحد
جيران
نيفين أنّها "توفيت اختناقًا بالدخان الكثيف". (روسيا اليوم)
