بعد وفاتها داخل شقتها جراء حريق... مساعدة الفنانة الشهيرة تُفجّر مفاجأة: زوجها قد يكون وراء الحادثة

Lebanon 24
17-12-2025 | 05:22
بعد وفاتها في حريق اندلع صباح اليوم، في شقتها في الاسكندرية، قالت مساعدة الفنانة الراحلة نيفين مندور إنّ "زوج الفنانة رجل الأعمال كان الشخص الوحيد الموجود معها لحظة الحادث".

وأضافت في تصريحات لموقع "القاهرة 24"، أنّ الزوج قد يكون وراء الحادثة، وطالبت بفتح تحقيق عاجل، وأضافت أنّ "الوفاة ليس طبيعيّة".
 
في المقابل، كشف أحد جيران نيفين أنّها "توفيت اختناقًا بالدخان الكثيف". (روسيا اليوم)
 
 
 
روسيا اليوم

نيفين مندور

صباح اليوم

الاسكندرية

القاهرة

روسيا

جيران

