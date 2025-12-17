تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
الحكم بسجن الفنان محمد رمضان سنتين
Lebanon 24
17-12-2025
|
08:04
أيدت محكمة
مصرية
، اليوم، الحكم الصادر بحبس الفنان
محمد رمضان
سنتين في القضية المتعلقة بأغنيته "رقم واحد يا أنصاص".
وتغيب
رمضان
عن حضور جلسة نظر استئنافه على الحكم الصادر بحبسه سنتين، في القضية المتعلقة بنشره الأغنية عبر قناته الرسمية على موقع "
يوتيوب
" دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المعنية.
ويأتي ذلك في إطار بلاغ قدّمه محامٍ يتهم فيه الفنان محمد رمضان بنشر الأغنية التي قال إنها "تخالف القوانين والأعراف العامة، وتحرض على العنف والاعتداد بالنفس بصورة سلبية"، مطالبًا بمحاسبته وفق أحكام القانون.
وأوضح المحامي في بلاغه أن الأغنية، التي نُشرت على القناة الرسمية للفنان على يوتيوب، تحرض على العنف وتخالف العادات والتقاليد
المصرية
، مشيرًا إلى أن كلماتها تحوي ألفاظًا مخالفة للذوق العام وتُسيء إلى المجتمع. (روسيا اليوم)
