الحكم بسجن الفنان محمد رمضان سنتين

أيدت محكمة ، اليوم، الحكم الصادر بحبس الفنان سنتين في القضية المتعلقة بأغنيته "رقم واحد يا أنصاص".

وتغيب عن حضور جلسة نظر استئنافه على الحكم الصادر بحبسه سنتين، في القضية المتعلقة بنشره الأغنية عبر قناته الرسمية على موقع " " دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المعنية.



ويأتي ذلك في إطار بلاغ قدّمه محامٍ يتهم فيه الفنان محمد رمضان بنشر الأغنية التي قال إنها "تخالف القوانين والأعراف العامة، وتحرض على العنف والاعتداد بالنفس بصورة سلبية"، مطالبًا بمحاسبته وفق أحكام القانون.



وأوضح المحامي في بلاغه أن الأغنية، التي نُشرت على القناة الرسمية للفنان على يوتيوب، تحرض على العنف وتخالف العادات والتقاليد ، مشيرًا إلى أن كلماتها تحوي ألفاظًا مخالفة للذوق العام وتُسيء إلى المجتمع. (روسيا اليوم)