فنون ومشاهير
بالأسماء... 4 أفلام عربية مرشحة لجائزة الأوسكار
Lebanon 24
17-12-2025
|
09:00
دخلت 4 أفلام عربية سباق المنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم دولي، التي تمنحها سنويا
أكاديمية
علوم وفنون السينما الأميركية للأعمال المنتَجة خارج
الولايات المتحدة
.
وضمت القائمة الأولية، التي تشمل 15 فيلما من بين 86 عملا استوفت شروط المنافسة، أفلام:
- "صوت هند رجب" للمخرجة
التونسية
كوثر بن هنية.
- "اللي باقي منك" للمخرجة الأميركية
الأردنية
من أصل فلسطيني شيرين دعيبس.
- "
فلسطين
36" للمخرجة
الفلسطينية
آن ماري جاسر.
- "كعكة الرئيس"، للمخرج
العراقي
حسن هادي. (سكاي نيوز)
