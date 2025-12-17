بالأسماء... 4 أفلام عربية مرشحة لجائزة الأوسكار

دخلت 4 أفلام عربية سباق المنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم دولي، التي تمنحها سنويا علوم وفنون السينما الأميركية للأعمال المنتَجة خارج .



وضمت القائمة الأولية، التي تشمل 15 فيلما من بين 86 عملا استوفت شروط المنافسة، أفلام:



- "صوت هند رجب" للمخرجة كوثر بن هنية.

- "اللي باقي منك" للمخرجة الأميركية من أصل فلسطيني شيرين دعيبس.

- " 36" للمخرجة آن ماري جاسر.

- "كعكة الرئيس"، للمخرج حسن هادي. (سكاي نيوز)

