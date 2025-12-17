تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
فنانة تخفي ملامحها بقناع... و"تووليت" يستنكر ويُوضح
Lebanon 24
17-12-2025
|
09:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
استنكر الفنان المصري المقنع "تووليت"، ظهور الفنانة الجديدة "توليتا" في الساحة الفنية، واعتبر أنّ إطلالتها قد تخلق لبساً لدى جمهوره.
وأكّد "تووليت" أنّ "لا صلة تربطه بـ"توليتا"، وأنّ اسمه وهويته الفنية مستقلة تماماً عنها".
وسخر تووليت من الأغنية وصاحبتها قائلاً: "ليس لي علاقة بالمطربة خاصة بهذه الأغنية التي طرحتها". (الامارات 24)
