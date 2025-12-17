جينيفر لوبيز: حياتي الفنية كانت منذ البداية محط أنظار الجميع

أكدت الفنان العالمية جينيفر لوبيز، أنّ "حياتها الفنية كانت منذ البداية محط أنظار الجميع، سواء للمدح أو الانتقاد".



وأضافت لوبيز خلال جلسة حوارية مع نجمات لعام 2025: "كان عليّ أن أتجاهل كل ما يزعجني لأتمكن من النوم وأقول: لقد أحسنت اليوم، كنت إنسانة جيدة وأمًا محبة".





