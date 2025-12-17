تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
فنون ومشاهير

الطب الشرعي حسم الأمر.. ما سبب وفاة الفنانة نيفين مندور؟

Lebanon 24
17-12-2025 | 13:51
أعلنت جهات التحقيق المصرية عن دفن جثمان الفنانة نيفين مندور، التي توفيت صباح اليوم الأربعاء إثر حريق اندلع في غرفتها بشقتها بمنطقة العصافرة بالإسكندرية.

وكانت وفاة الفنانة البالغة من العمر 53 عامًا قد أثارت شكوكًا حول احتمال تعرضها لجريمة، خاصة بعد تصريحات من مساعدتها عن وجود خلافات شخصية، لكن تقرير الطب الشرعي حسم الجدل وأكد أن سبب الوفاة اختناق ناجم عن استنشاق أدخنة الحريق، دون وجود أي شبهة جنائية. وتم تسليم الجثمان إلى أسرة الراحلة لدفنه.

وكانت نيابة المنتزه ثان قد باشرت التحقيق فور اندلاع الحريق في شقة الفنانة بالطابق الرابع من البرج السكني، وأظهرت الفحوصات الأمنية أن الحريق أدى لوفاتها دون إصابة أي سكان آخرين بالمبنى.

وعُرفت نيفين مندور من خلال دورها الأشهر فيحاء في فيلم "اللي بالي بالك" عام 2003 مع النجم محمد سعد، الذي حقق نجاحًا جماهيريًا واسعًا ولا يزال يُعرض كأحد أبرز الأعمال الكوميدية في السينما المصرية.
ورغم ابتعادها عن الساحة الفنية خلال السنوات الأخيرة، كان آخر أعمالها مسلسل "مطعم تشي توتو" عام 2006. (روسيا اليوم)
روسيا اليوم

الطب الشرعي

صباح اليوم

اللي بالي

محمد سعد

المصرية

لي بال

محمد س

