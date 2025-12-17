تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

قبل رحيلها.. ما الذي قالته نيفين مندور عن زوجها؟

Lebanon 24
17-12-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1456696-639016122815193745.webp
Doc-P-1456696-639016122815193745.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شكّل رحيل الفنانة المصرية نيفين مندور صدمة كبيرة في الوسط الفني، بعد وفاتها إثر حريق اندلع داخل منزلها في محافظة الإسكندرية فجر الأربعاء، ما أدى إلى اختناقها بالدخان، عن عمر ناهز 53 عاماً.

وبرز اسم نيفين مندور مطلع الألفينات من خلال دورها اللافت في فيلم "اللي بالي بالك" عام 2003، قبل أن تشارك لاحقاً في مسلسل "راجعلك يا إسكندرية" إلى جانب خالد النبوي، ثم تغيب عن الساحة الفنية لنحو 17 عاماً.

وفي آخر ظهور إعلامي لها، أوضحت الراحلة أن ابتعادها عن التمثيل جاء بسبب تفرغها لرعاية والدتها المريضة، ثم رفض والدها عودتها للفن بعد وفاتها. كما تحدثت بصراحة عن حياتها الشخصية، وقصة زواجها إذ كشفت عن كونها أحبت زوجها لـ 23 عاماً، وحينما أخبرها في البداية بحبه، أكد لها أنه يحبها لكنه لا يستطيع الزواج بها، فاتخذها كصديقة له، كما أطلق عليها لقب "أبو علي" نظراً لشهامتها ووقوفها إلى جواره، وتزوج هو من سيدة أخرى، وظل صديقاً لنيفين مندور، وكان مصرحاً لها أن تتواصل معه هاتفياً بعلم زوجته. وظل الثنائي هكذا لسنوات، حتى تعرض هو لأزمات مع زوجته، ففاجئته نيفين مندور قائلة "ما تيجي نتجوز"، ليوافق على الفور ويتخذها زوجة ثانية لمدة شهرين، وبعدها انفصل عن زوجته الأولى وظل مع نيفين مندور كما لفتت إلى الأزمات التي مرت بها، مؤكدة حصولها على البراءة في قضية أُثيرت حولها سابقاً. (العربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الطب الشرعي حسم الأمر.. ما سبب وفاة الفنانة نيفين مندور؟
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 08:22:39 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما قاله مدرب النروج قبل مواجهة مبابي في مونديال 2026
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 08:22:39 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد قرار زوجها بالاعتزال... هذا ما قالته مي عمر
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 08:22:39 Lebanon 24 Lebanon 24
على يدّ زوجها... شاعرة شهيرة تتعرّض للسرقة وهذا ما قالته بعد توقيفه
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 08:22:39 Lebanon 24 Lebanon 24

محافظة الإسكندرية

الإسكندرية ⁩

خالد النبوي

المصرية

أبو علي

الثنائي

خالد ا

لي بال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
00:40 | 2025-12-18
Lebanon24
00:22 | 2025-12-18
Lebanon24
00:19 | 2025-12-18
Lebanon24
23:43 | 2025-12-17
Lebanon24
16:16 | 2025-12-17
Lebanon24
16:02 | 2025-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24