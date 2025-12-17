قبل رحيلها.. ما الذي قالته نيفين مندور عن زوجها؟

شكّل رحيل الفنانة نيفين مندور صدمة كبيرة في الوسط الفني، بعد وفاتها إثر حريق اندلع داخل منزلها في فجر الأربعاء، ما أدى إلى اختناقها بالدخان، عن عمر ناهز 53 عاماً.



وبرز اسم نيفين مندور مطلع الألفينات من خلال دورها اللافت في فيلم "اللي بالك" عام 2003، قبل أن تشارك لاحقاً في مسلسل "راجعلك يا إسكندرية" إلى جانب ، ثم تغيب عن الساحة الفنية لنحو 17 عاماً.



وفي آخر ظهور إعلامي لها، أوضحت الراحلة أن ابتعادها عن التمثيل جاء بسبب تفرغها لرعاية والدتها المريضة، ثم رفض والدها عودتها للفن بعد وفاتها. كما تحدثت بصراحة عن حياتها الشخصية، وقصة زواجها إذ كشفت عن كونها أحبت زوجها لـ 23 عاماً، وحينما أخبرها في البداية بحبه، أكد لها أنه يحبها لكنه لا يستطيع الزواج بها، فاتخذها كصديقة له، كما أطلق عليها لقب " " نظراً لشهامتها ووقوفها إلى جواره، وتزوج هو من سيدة أخرى، وظل صديقاً لنيفين مندور، وكان مصرحاً لها أن تتواصل معه هاتفياً بعلم زوجته. وظل هكذا لسنوات، حتى تعرض هو لأزمات مع زوجته، ففاجئته نيفين مندور قائلة "ما نتجوز"، ليوافق على الفور ويتخذها زوجة ثانية لمدة شهرين، وبعدها انفصل عن زوجته الأولى وظل مع نيفين مندور كما لفتت إلى الأزمات التي مرت بها، مؤكدة حصولها على البراءة في قضية أُثيرت حولها سابقاً. (العربية)

