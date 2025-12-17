بعد غياب.. النجم التركي الشهير كيفانش تاتليتوغ يعود بأعمال جديدة

أعلن النجم استعداده للعودة قريباً إلى الشاشات من خلال أعمال درامية جديدة بعد فترة من الغياب.والتقى تاتليتوغ بالمنتج الشهير كرم شاتاي لمناقشة خططه الفنية المقبلة حيث حرص على طمأنة محبيه خلال حديثه مع الصحفيين، قائلاً: "التقينا اليوم مع كيريم بعد فترة طويلة، نحن بخير وفي أفضل حال، هذا كل ما يمكنني مشاركته في الوقت الحالي، لكننا سنعود قريباً إلى الشاشات بمشروعات جديدة".ومن المنتظر أن تشهد عودة تاتليتوغ مشاركته في مسلسل رقمي إلى جانب مسلسل درامي تقليدي، على أن تتولى شركة "Ay Yapım" إنتاج العملين، في خطوة تعكس الرهان على حضوره الجماهيري الكبير.ومر تاتليتوغ بصدمة وأزمة نفسية كبيرة، خلال الأسابيع الأخيرة، على خلفية وفاة صديقه المقرب رجل الأعمال التركي البارز خالد يوكاي غرقاً.