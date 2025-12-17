تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
21
o
جبيل
18
o
صيدا
22
o
جونية
14
o
النبطية
12
o
زحلة
10
o
بعلبك
2
o
بشري
12
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بعد غياب.. النجم التركي الشهير كيفانش تاتليتوغ يعود بأعمال جديدة
Lebanon 24
17-12-2025
|
23:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن النجم
التركي
كيفانش تاتليتوغ
استعداده للعودة قريباً إلى الشاشات من خلال أعمال درامية جديدة بعد فترة من الغياب.
والتقى تاتليتوغ بالمنتج الشهير كرم شاتاي لمناقشة خططه الفنية المقبلة حيث حرص على طمأنة محبيه خلال حديثه مع الصحفيين، قائلاً: "التقينا اليوم مع كيريم بعد فترة طويلة، نحن بخير وفي أفضل حال، هذا كل ما يمكنني مشاركته في الوقت الحالي، لكننا سنعود قريباً إلى الشاشات بمشروعات جديدة".
ومن المنتظر أن تشهد عودة تاتليتوغ مشاركته في مسلسل رقمي إلى جانب مسلسل درامي تقليدي، على أن تتولى شركة "Ay Yapım" إنتاج العملين، في خطوة تعكس الرهان على حضوره الجماهيري الكبير.
ومر تاتليتوغ بصدمة وأزمة نفسية كبيرة، خلال الأسابيع الأخيرة، على خلفية وفاة صديقه المقرب رجل الأعمال التركي البارز خالد يوكاي غرقاً.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
توقيف وسجن شقيقة النجم التركي الشهير كيفانش تاتليتوغ.. وهذه تهمتها
Lebanon 24
توقيف وسجن شقيقة النجم التركي الشهير كيفانش تاتليتوغ.. وهذه تهمتها
18/12/2025 10:44:02
18/12/2025 10:44:02
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابة جديدة تؤجل عودة النجم الفرنسي بعد غياب طويل
Lebanon 24
إصابة جديدة تؤجل عودة النجم الفرنسي بعد غياب طويل
18/12/2025 10:44:02
18/12/2025 10:44:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة مدير أعمالها.. فنانية لبنانية تعود إلى الغناء بعد غياب 12 عاما (فيديو)
Lebanon 24
بعد وفاة مدير أعمالها.. فنانية لبنانية تعود إلى الغناء بعد غياب 12 عاما (فيديو)
18/12/2025 10:44:02
18/12/2025 10:44:02
Lebanon 24
Lebanon 24
النجم التركي أوغلو: الممثل الحقيقي إنساني قبل كل شيء
Lebanon 24
النجم التركي أوغلو: الممثل الحقيقي إنساني قبل كل شيء
18/12/2025 10:44:02
18/12/2025 10:44:02
Lebanon 24
Lebanon 24
كيفانش تاتليتوغ
الترك
بيرة
هيري
تركي
سابي
تاتل
تابع
قد يعجبك أيضاً
والده لم يحضر العزاء.. نجل عادل إمام يشكر كل من قدّم العزاء في وفاة عمته (صورة)
Lebanon 24
والده لم يحضر العزاء.. نجل عادل إمام يشكر كل من قدّم العزاء في وفاة عمته (صورة)
02:29 | 2025-12-18
18/12/2025 02:29:28
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد عبده يحتفل بعقد قران نجله بدر وسط فرحة كبيرة
Lebanon 24
محمد عبده يحتفل بعقد قران نجله بدر وسط فرحة كبيرة
00:40 | 2025-12-18
18/12/2025 12:40:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 9 سنوات من الرومانسية: رونالدو وجورجينا يستعدان للزواج
Lebanon 24
بعد 9 سنوات من الرومانسية: رونالدو وجورجينا يستعدان للزواج
00:22 | 2025-12-18
18/12/2025 12:22:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الحكم الصادر بحبسه لمدة عامين.. هكذا رد محمد رمضان (فيديو)
Lebanon 24
بعد الحكم الصادر بحبسه لمدة عامين.. هكذا رد محمد رمضان (فيديو)
00:19 | 2025-12-18
18/12/2025 12:19:45
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل رحيلها.. ما الذي قالته نيفين مندور عن زوجها؟
Lebanon 24
قبل رحيلها.. ما الذي قالته نيفين مندور عن زوجها؟
23:00 | 2025-12-17
17/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تفاصيل جديدة عن عمليّة إغتيال نصرالله.. هكذا أسقطت إسرائيل 83 قنبلة على الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن عمليّة إغتيال نصرالله.. هكذا أسقطت إسرائيل 83 قنبلة على الضاحية الجنوبية
09:45 | 2025-12-17
17/12/2025 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... الجيش عثر على نفقٍ في بلدة تولين
Lebanon 24
بالفيديو... الجيش عثر على نفقٍ في بلدة تولين
08:46 | 2025-12-17
17/12/2025 08:46:09
Lebanon 24
Lebanon 24
ختم مصنع أحذية في الشوف.. فيديو يوثّق ما كان يجري داخله!
Lebanon 24
ختم مصنع أحذية في الشوف.. فيديو يوثّق ما كان يجري داخله!
11:31 | 2025-12-17
17/12/2025 11:31:17
Lebanon 24
Lebanon 24
هل أخطأ حزب الله عندما حوّل المقاومة إلى جيش
Lebanon 24
هل أخطأ حزب الله عندما حوّل المقاومة إلى جيش
10:00 | 2025-12-17
17/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاتها داخل شقتها جراء حريق... مساعدة الفنانة الشهيرة تُفجّر مفاجأة: زوجها قد يكون وراء الحادثة
Lebanon 24
بعد وفاتها داخل شقتها جراء حريق... مساعدة الفنانة الشهيرة تُفجّر مفاجأة: زوجها قد يكون وراء الحادثة
05:22 | 2025-12-17
17/12/2025 05:22:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
02:29 | 2025-12-18
والده لم يحضر العزاء.. نجل عادل إمام يشكر كل من قدّم العزاء في وفاة عمته (صورة)
00:40 | 2025-12-18
محمد عبده يحتفل بعقد قران نجله بدر وسط فرحة كبيرة
00:22 | 2025-12-18
بعد 9 سنوات من الرومانسية: رونالدو وجورجينا يستعدان للزواج
00:19 | 2025-12-18
بعد الحكم الصادر بحبسه لمدة عامين.. هكذا رد محمد رمضان (فيديو)
23:00 | 2025-12-17
قبل رحيلها.. ما الذي قالته نيفين مندور عن زوجها؟
16:16 | 2025-12-17
بالبشت والعصا.. فنان يرقص في عقد قران نجله (فيديو)
فيديو
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
03:08 | 2025-12-17
18/12/2025 10:44:02
Lebanon 24
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
18/12/2025 10:44:02
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
18/12/2025 10:44:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24