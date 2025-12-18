بعد الحكم الصادر بحبسه لمدة عامين.. هكذا رد محمد رمضان (فيديو)

بعد الحكم الصادر ضده بالحبس لمدة عامين، نشر الفنان فيديو عبر حساباته الرسمية على ، أطل من خلاله وهو في صالة الألعاب الرياضية خلال التمرين.



وقال رمضان في الفيديو، إنه أنهى اجتماعا مع منظمي حفله المقرر انعقاده الشهر المقبل في ، وسألوه عن الأخبار المنشورة حول الحكم بحبسه لمدة عامين، ومدى تأثير الأمر على الحفل.



وهو ما نفاه رمضان لمسؤولي الحفل قائلا "إشاعات طبعا وأنا مع جمهوري يوم 17 كانون الثاني"، وحينما سألوه عن الأخبار السلبية المنشورة بحقه في مصر رد رمضان قائلا : "بلدي بتحبني وخايفة إني اتغر وبتحفزني"، مشيرا إلى كون هذه الأمور تؤثر على عمله وحفلاته، لكنه يثق في قدرته على تقديم حفل قوي في .



ولم يكتف رمضان بما قاله في الفيديو، إذ علق على الفيديو موجها اعتذاره لعائلته وأصدقائه وجمهوره عن "الأخبار التي تتداولها المحاكم والصحافة منذ 7 سنوات، ولا يمر شهر دون وجود خبر يتحدث عن حكم صادر ضده، حتى أن الأمر وصل إلى نجله".



ليتحدث بشكل محدد عن القضية الأخيرة، مشددا على أنه يمتلك تصريح الرقابة الخاص بالأغنية، كما أنه ليس مؤلف الأغنية، ورغم ذلك حكم عليه بالسجن ولكن مع إيقاف التنفيذ، معتبرا أن الصحافة لم توضح للجمهور أن الحكم جاء مع إيقاف تنفيذه.







