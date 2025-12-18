تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

بعد الحكم الصادر بحبسه لمدة عامين.. هكذا رد محمد رمضان (فيديو)

Lebanon 24
18-12-2025 | 00:19
A-
A+
Doc-P-1456762-639016398225157187.jpeg
Doc-P-1456762-639016398225157187.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد الحكم الصادر ضده بالحبس لمدة عامين، نشر الفنان المصري محمد رمضان فيديو عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أطل من خلاله وهو في صالة الألعاب الرياضية خلال التمرين.

وقال رمضان في الفيديو، إنه أنهى اجتماعا مع منظمي حفله المقرر انعقاده الشهر المقبل في الولايات المتحدة ، وسألوه عن الأخبار المنشورة حول الحكم بحبسه لمدة عامين، ومدى تأثير الأمر على الحفل.

وهو ما نفاه رمضان لمسؤولي الحفل قائلا "إشاعات طبعا وأنا مع جمهوري يوم 17 كانون الثاني"، وحينما سألوه عن الأخبار السلبية المنشورة بحقه في مصر رد رمضان قائلا : "بلدي بتحبني وخايفة إني اتغر وبتحفزني"، مشيرا إلى كون هذه الأمور تؤثر على عمله وحفلاته، لكنه يثق في قدرته على تقديم حفل قوي في نيويورك.

ولم يكتف رمضان بما قاله في الفيديو، إذ علق على الفيديو موجها اعتذاره لعائلته وأصدقائه وجمهوره عن "الأخبار التي تتداولها المحاكم والصحافة المصرية منذ 7 سنوات، ولا يمر شهر دون وجود خبر يتحدث عن حكم صادر ضده، حتى أن الأمر وصل إلى نجله".

ليتحدث بشكل محدد عن القضية الأخيرة، مشددا على أنه يمتلك تصريح الرقابة الخاص بالأغنية، كما أنه ليس مؤلف الأغنية، ورغم ذلك حكم عليه بالسجن ولكن مع إيقاف التنفيذ، معتبرا أن الصحافة لم توضح للجمهور أن الحكم جاء مع إيقاف تنفيذه.
 
 




Advertisement
مواضيع ذات صلة
أوّل تعليق... ماذا قال الفنان محمد رمضان عن القرار الصادر بحبسه؟
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 10:44:08 Lebanon 24 Lebanon 24
أمر قضائي بحبس رمضان صبحي لحين محاكمته في قضية تزوير
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 10:44:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكم بسجن الفنان محمد رمضان سنتين
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 10:44:08 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز": اعتقال الرئيس البرازيلي السابق بولسنارو تنفيذا لحكم بحبسه
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 10:44:08 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقع التواصل الاجتماعي

الولايات المتحدة

المصري محمد

lebanon

نيويورك

المصرية

الرياض

الصحاف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:45 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:46 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:31 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:22 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
02:29 | 2025-12-18
Lebanon24
00:40 | 2025-12-18
Lebanon24
00:22 | 2025-12-18
Lebanon24
23:43 | 2025-12-17
Lebanon24
23:00 | 2025-12-17
Lebanon24
16:16 | 2025-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24