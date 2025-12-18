والده لم يحضر العزاء.. نجل عادل إمام يشكر كل من قدّم العزاء في وفاة عمته (صورة)

شكر الفنان كل من حرص على تقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة عمته السيدة إيمان إمام، مؤكدًا تقديره الكبير لمشاعر الدعم التي تلقاها خلال هذه الفترة الصعبة.



ونشر محمد صورة تجمعه بابن عمته الفنان متولي، نجل الراحلة، عبر حسابه الرسمي على موقع ، وعلّق عليها قائلًا: "شكر الله سعيكم، ولا أراكم الله مكروهًا في عزيز أو غالٍ".



وأضاف: "أشكر كل شخص حضر أو تواصل معي هاتفيًا أو أرسل رسالة لتعزيتي، ربنا يرحمك يا عمتي ويسكنك فسيح جناته بلا حساب ولا سابق عذاب، ويصبر أخويا وصاحبي وابن عمتي وأقرب الناس ليا عمر متولي، وإخواتي عصام وعادل، أنتم رجال وقد المسؤولية، وكلنا في ضهر بعض.. البقاء والدوام لله".



وكان قد استقبل، برفقة عمر مصطفى متولي، المعزين من نجوم الفن والشخصيات العامة، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء في رحيل السيدة إيمان إمام.



وأُقيم العزاء مساء أمس الأربعاء بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ ، بغياب الزعيم وسط حضور لافت من الفنانين والمقربين من أسرة الزعيم عادل إمام.