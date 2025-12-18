تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
بعد وفاتها اختناقا بحريق داخل شقتها.. هذا موعد جنازة الفنانة المصرية الشهيرة
Lebanon 24
18-12-2025
|
04:55
كشف نجل شقيق الفنانة
المصرية
الراحلة
نيفين مندور
، حسام مندور موعد ومكان صلاة الجنازة على الفنانة الراحلة.
وكتب عبر حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي
فيسبوك
قائلا إن صلاة الجنازة ستُقام بعد صلاة العصر من
مسجد السيدة نفيسة
بالقاهرة، على أن يتم الدفن بمقابر العائلة في
القاهرة
.
إلى ذلك صرحت جهات التحقيق في الإسكندرية، بدفن جثمان الفنانة نيفين مندور، وذلك بعد توقيع الكشف الطبي عليها بمشرحة كوم الدكة في الإسكندرية.
وباشرت جهات التحقيق في نيابة المنتزه ثان بالإسكندرية، التحقيق في وفاة الفنانة نيفين مندور، والتي توفيت مصابة بالاختناق إثر حريق نشب في شقتها، بمنطقة العصافرة صباح أمس الأربعاء.
