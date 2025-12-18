بعد وفاتها اختناقا بحريق داخل شقتها.. هذا موعد جنازة الفنانة المصرية الشهيرة

كشف نجل شقيق الفنانة الراحلة ، حسام مندور موعد ومكان صلاة الجنازة على الفنانة الراحلة.

وكتب عبر حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي قائلا إن صلاة الجنازة ستُقام بعد صلاة العصر من بالقاهرة، على أن يتم الدفن بمقابر العائلة في .



إلى ذلك صرحت جهات التحقيق في الإسكندرية، بدفن جثمان الفنانة نيفين مندور، وذلك بعد توقيع الكشف الطبي عليها بمشرحة كوم الدكة في الإسكندرية.



وباشرت جهات التحقيق في نيابة المنتزه ثان بالإسكندرية، التحقيق في وفاة الفنانة نيفين مندور، والتي توفيت مصابة بالاختناق إثر حريق نشب في شقتها، بمنطقة العصافرة صباح أمس الأربعاء.