تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

دعاء على "إكس".. فنان يثير الجدل

Lebanon 24
18-12-2025 | 08:01
A-
A+
Doc-P-1457002-639016669522943583.png
Doc-P-1457002-639016669522943583.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أثار الفنان سامح حسين الجدل بتصريح عبر حسابه على منصة "إكس" دعا فيه على من وصفهم بالمتربصين به، وكتب: "اللهم أدر دائرة السوء على من أراد بي السوء، واجعل كيدهم في نحورهم".

وفي سياق آخر، احتفل سامح حسين يوم 16 كانون الأول بعيد ميلاده، إذ ولد في هذا اليوم من عام 1975، واشتهر بأدواره الكوميدية وتلقائيته. كما أعلن سعادته بزيارة "سيوة"، ونشر صورا له مع مجموعة من البدو عبر "إنستغرام"، وعلّق: "الأحلى من سيوة، أهلها وناسها اللي عايشين فيها"، متحدثا عن سهرته في الصحراء ولقاءاته بعدد من الأشخاص، ومشيرا إلى أنه دعا من يزور "سيوة" قريبا لزيارة أماكن ذكرها ضمن منشوره.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"عملت شرع ربنا".. فنان شهير يُثير الجدل هل تزوج 4 سيدات؟ (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 18:03:19 Lebanon 24 Lebanon 24
ماسك يثير الجدل بمقترح "حجب الشمس" لمكافحة الاحتباس الحراري
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 18:03:19 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة: مشهد من فيلم "الست" حول سيرة أم كلثوم يثير جدلًا واسعًا
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 18:03:19 Lebanon 24 Lebanon 24
فنانة معروفة تثير الجدل بموقفها من ملف الإسكان في نقابة المهن الموسيقية!
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 18:03:19 Lebanon 24 Lebanon 24

سامح حسين

حسين ال

سعادة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
10:53 | 2025-12-18
Lebanon24
09:49 | 2025-12-18
Lebanon24
04:55 | 2025-12-18
Lebanon24
02:29 | 2025-12-18
Lebanon24
00:40 | 2025-12-18
Lebanon24
00:22 | 2025-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24