دعاء على "إكس".. فنان يثير الجدل

أثار الفنان الجدل بتصريح عبر حسابه على منصة "إكس" دعا فيه على من وصفهم بالمتربصين به، وكتب: "اللهم أدر دائرة السوء على من أراد بي السوء، واجعل كيدهم في نحورهم".



وفي سياق آخر، احتفل سامح حسين يوم 16 كانون الأول بعيد ميلاده، إذ ولد في هذا اليوم من عام 1975، واشتهر بأدواره الكوميدية وتلقائيته. كما أعلن سعادته بزيارة "سيوة"، ونشر صورا له مع مجموعة من البدو عبر "إنستغرام"، وعلّق: "الأحلى من سيوة، أهلها وناسها اللي عايشين فيها"، متحدثا عن سهرته في الصحراء ولقاءاته بعدد من الأشخاص، ومشيرا إلى أنه دعا من يزور "سيوة" قريبا لزيارة أماكن ذكرها ضمن منشوره.

