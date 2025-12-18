محمد رمضان يطلق مسابقة.. وهذه قيمة الجوائز

أعلن الفنان عن مسابقة لجمهوره مرتبطة بأغنيته الجديدة "بيب بيب"، مؤكداً أنه سيمنح الفائز 50 ألف جنيه.



وكتب في منشور عبر " ": " جنيه للي هيكتب كم مرة اتقالت كلمة (بيب) في أغنية بيب بيب؟!".



وفي سياق متصل، طرح محمد رمضان أمس أغنيته الجديدة "بيب بيب" من كلمات وإنتاج أحمد فيجو، وحققت نحو نصف مليون مشاهدة خلال أقل من 24 ساعة من طرحها على " ".

Advertisement