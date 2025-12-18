تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
15
o
طرابلس
17
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
15
o
النبطية
7
o
زحلة
8
o
بعلبك
4
o
بشري
10
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
محمد رمضان يطلق مسابقة.. وهذه قيمة الجوائز
Lebanon 24
18-12-2025
|
09:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الفنان
محمد رمضان
عن مسابقة لجمهوره مرتبطة بأغنيته الجديدة "بيب بيب"، مؤكداً أنه سيمنح الفائز 50 ألف جنيه.
وكتب
رمضان
في منشور عبر "
فيسبوك
": "
خمسين ألف
جنيه للي هيكتب كم مرة اتقالت كلمة (بيب) في أغنية بيب بيب؟!".
وفي سياق متصل، طرح محمد رمضان أمس أغنيته الجديدة "بيب بيب" من كلمات
فرغلي بلاكس
وإنتاج أحمد فيجو، وحققت نحو نصف مليون مشاهدة خلال أقل من 24 ساعة من طرحها على "
يوتيوب
".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحكم بسجن الفنان محمد رمضان سنتين
Lebanon 24
الحكم بسجن الفنان محمد رمضان سنتين
18/12/2025 18:03:21
18/12/2025 18:03:21
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد رمضان يتحدث بصراحة ويكشف عن أصعب موقف واجهه في بدايته الفنية (فيديو)
Lebanon 24
محمد رمضان يتحدث بصراحة ويكشف عن أصعب موقف واجهه في بدايته الفنية (فيديو)
18/12/2025 18:03:21
18/12/2025 18:03:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يؤلم محمد رمضان.. فقد أعز الناس (صورة)
Lebanon 24
الموت يؤلم محمد رمضان.. فقد أعز الناس (صورة)
18/12/2025 18:03:21
18/12/2025 18:03:21
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار عاجل بسجن الفنان محمد رمضان
Lebanon 24
قرار عاجل بسجن الفنان محمد رمضان
18/12/2025 18:03:21
18/12/2025 18:03:21
Lebanon 24
Lebanon 24
فرغلي بلاكس
محمد رمضان
خمسين ألف
أحمد ف
فيسبوك
يوتيوب
سبوك
قد يعجبك أيضاً
تحسّن صحة جليلة محمود.. وعودة مرتقبة إلى المنزل
Lebanon 24
تحسّن صحة جليلة محمود.. وعودة مرتقبة إلى المنزل
10:53 | 2025-12-18
18/12/2025 10:53:16
Lebanon 24
Lebanon 24
دعاء على "إكس".. فنان يثير الجدل
Lebanon 24
دعاء على "إكس".. فنان يثير الجدل
08:01 | 2025-12-18
18/12/2025 08:01:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاتها اختناقا بحريق داخل شقتها.. هذا موعد جنازة الفنانة المصرية الشهيرة
Lebanon 24
بعد وفاتها اختناقا بحريق داخل شقتها.. هذا موعد جنازة الفنانة المصرية الشهيرة
04:55 | 2025-12-18
18/12/2025 04:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
والده لم يحضر العزاء.. نجل عادل إمام يشكر كل من قدّم العزاء في وفاة عمته (صورة)
Lebanon 24
والده لم يحضر العزاء.. نجل عادل إمام يشكر كل من قدّم العزاء في وفاة عمته (صورة)
02:29 | 2025-12-18
18/12/2025 02:29:28
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد عبده يحتفل بعقد قران نجله بدر وسط فرحة كبيرة
Lebanon 24
محمد عبده يحتفل بعقد قران نجله بدر وسط فرحة كبيرة
00:40 | 2025-12-18
18/12/2025 12:40:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ختم مصنع أحذية في الشوف.. فيديو يوثّق ما كان يجري داخله!
Lebanon 24
ختم مصنع أحذية في الشوف.. فيديو يوثّق ما كان يجري داخله!
11:31 | 2025-12-17
17/12/2025 11:31:17
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الزلزال القادم على مدينة إسطنبول التركية.. هذا ما قاله خبير جيولوجي لبناني
Lebanon 24
عن الزلزال القادم على مدينة إسطنبول التركية.. هذا ما قاله خبير جيولوجي لبناني
14:32 | 2025-12-17
17/12/2025 02:32:20
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكبر في العالم… الصين تستعد لبناء "القنبلة المائية"!
Lebanon 24
الأكبر في العالم… الصين تستعد لبناء "القنبلة المائية"!
14:00 | 2025-12-17
17/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة… وتغريدة خلال ثوانٍ: أدرعي يسبق الدخان بالبيان!
Lebanon 24
غارة… وتغريدة خلال ثوانٍ: أدرعي يسبق الدخان بالبيان!
03:58 | 2025-12-18
18/12/2025 03:58:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ضابط مفقود.. ومختار يناشد
Lebanon 24
ضابط مفقود.. ومختار يناشد
07:34 | 2025-12-18
18/12/2025 07:34:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
10:53 | 2025-12-18
تحسّن صحة جليلة محمود.. وعودة مرتقبة إلى المنزل
08:01 | 2025-12-18
دعاء على "إكس".. فنان يثير الجدل
04:55 | 2025-12-18
بعد وفاتها اختناقا بحريق داخل شقتها.. هذا موعد جنازة الفنانة المصرية الشهيرة
02:29 | 2025-12-18
والده لم يحضر العزاء.. نجل عادل إمام يشكر كل من قدّم العزاء في وفاة عمته (صورة)
00:40 | 2025-12-18
محمد عبده يحتفل بعقد قران نجله بدر وسط فرحة كبيرة
00:22 | 2025-12-18
بعد 9 سنوات من الرومانسية: رونالدو وجورجينا يستعدان للزواج
فيديو
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
03:08 | 2025-12-17
18/12/2025 18:03:21
Lebanon 24
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
18/12/2025 18:03:21
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
18/12/2025 18:03:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24