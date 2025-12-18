بعد نقلها إلى المستشفى... ماذا كشفت الفنانة نورهان شعيب عن وضعها الصحيّ؟

بعد تعرّضها لعارض صحيّ ونقلها إلى المستشفى في ، كشفت الفنانة نورهان عن تفاصيل وضعها الصحي.



وأكدت نورهان أنّ "حالتها الصحية استقرت، وأنها غادرت المستشفى".

وتوجهت خلال تصريحات صحافية بالشكر إلى كلّ من سأل عنها واطمأن على حالتها الصحية. (ارم نيوز)