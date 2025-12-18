تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
بعد نقلها إلى المستشفى... ماذا كشفت الفنانة نورهان شعيب عن وضعها الصحيّ؟
18-12-2025
18-12-2025
|
23:00
بعد تعرّضها لعارض صحيّ ونقلها إلى المستشفى في
المغرب
، كشفت الفنانة
المصرية
نورهان
شعيب
عن تفاصيل وضعها الصحي.
وأكدت نورهان أنّ "حالتها الصحية استقرت، وأنها غادرت المستشفى".
وتوجهت خلال تصريحات صحافية بالشكر إلى كلّ من سأل عنها واطمأن على حالتها الصحية. (ارم نيوز)
