Najib Mikati
فنون ومشاهير

ممثل لبناني قدير يتعرّض لوعكة صحية أدخلته المستشفى.. وهذا وضعه (صورة)

Lebanon 24
19-12-2025 | 02:51
تعرّض الممثل اللبناني القدير خالد السيد مؤخرا لوعكة صحية أدخله في المستشفى.  

ووجه السيد من على سرير المرض رسالة شكر لكل المتابعين . وقال: "من أعماق قلبي، أتوجّه بالشكر لكل شخص تمنى لي الشفاء العاجل، ولكل من كتب عني كلمة محبة على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكل من تواصل مع عائلتي وسأل واطمأن، ولكل من حضر إلى المستشفى وكان إلى جانبي في هذه المرحلة الدقيقة.
 
 
 
 
 
 
 
 
وتابع: "أشكر كل من دعا لي، وكل من وقف معي قبل العملية وبعدها، وبعدما تكللت بالنجاح والحمد لله، كانت فرحتي أكبر بمحبتكم التي غمرتني من جديد، وبكلمات الحمد لله على السلامة ومبروك التي وصلتني من قلوب صادقة.لكل من اتصل، ولكل من تعب وجاء إلى المستشفى، ولكل من تابع واطمأن… أنتم عائلتي الثانية، فردًا فردًا، ومحبتكم الصادقة وسام أعتزّ به طوال حياتي."

وختم قائلا: "شكرًا لكم من القلب، وشكرًا لكل هذه الإنسانية والوفاء الذي لن أنساه ما حييت."

