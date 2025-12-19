تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

لم تحضر.. ابن فنانة شهيرة يحتفل بزفافه وهذا سبب غيابها (صور)

Lebanon 24
19-12-2025 | 03:27
A-
A+
Doc-P-1457336-639017373188233571.jpeg
Doc-P-1457336-639017373188233571.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دخل نجل الفنانة المصرية المعتزلة حنان ترك، آدم خطاب القفص الذهبي، حيث احتفل بزفافه أمس الخميس في أحد الأماكن في القاهرة الكبرى.

ونشر آدم صورا التقطت من حفل الزفاف، وسط غياب والدته التي تعيش في الولايات المتحدة.
 
 
 
 
 
 
واقتصر الحفل على العائلة والأصدقاء والمقربين فقط.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
فنانة مصرية تحتفل بزفاف ابنها... شاهدوا إطلالتها (صور)
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 12:03:31 Lebanon 24 Lebanon 24
داخل قصر فخم.. فنان شهير يحتفل بزفافه والعروس تلفت الأنظار (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 12:03:31 Lebanon 24 Lebanon 24
هو رجل أعمال إيطالي.. فنانة عربية شهيرة تحتفل بزواجها وهكذا أطلت بفستان الزفاف (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 12:03:31 Lebanon 24 Lebanon 24
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 12:03:31 Lebanon 24 Lebanon 24

المعتزلة حنان ترك

الولايات المتحدة

القفص الذهبي

حنان ترك

القاهرة

المصرية

مصرية

الذهب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:22 | 2025-12-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:51 | 2025-12-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:59 | 2025-12-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2025-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:28 | 2025-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
04:22 | 2025-12-19
Lebanon24
02:51 | 2025-12-19
Lebanon24
01:59 | 2025-12-19
Lebanon24
23:00 | 2025-12-18
Lebanon24
16:28 | 2025-12-18
Lebanon24
15:30 | 2025-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24