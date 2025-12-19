تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
لم تحضر.. ابن فنانة شهيرة يحتفل بزفافه وهذا سبب غيابها (صور)
Lebanon 24
19-12-2025
|
03:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
دخل نجل الفنانة
المصرية
المعتزلة حنان ترك
، آدم خطاب
القفص الذهبي
، حيث احتفل بزفافه أمس الخميس في أحد الأماكن في
القاهرة
الكبرى.
ونشر آدم صورا التقطت من حفل الزفاف، وسط غياب والدته التي تعيش في
الولايات المتحدة
.
واقتصر الحفل على العائلة والأصدقاء والمقربين فقط.
