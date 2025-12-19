تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
بعد سنوات من الشهرة... الكشف عن الاسم "براد بيت" الحقيقي
Lebanon 24
19-12-2025
|
09:07
كشف معجبون أخيرًا أن الاسم الحقيقي للنجم العالمي
براد بيت
هو
ويليام
برادلي
بيت، وليس مجرد "
براد
" كما يعرفه الجمهور.
واعتمد بيت اسمه الأوسط منذ بداياته الفنية لتسهيل النطق وبناء هوية فنية واضحة في
هوليوود
، في خطوة شائعة بين النجوم.
وأثار الكشف تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل، خصوصًا بعد تداول قصة تعود إلى عام 2018 حين عرّف بيت عن نفسه باسم "ويليام" خلال لقاء عابر، ما فاجأ من التقت به.
ولا يُعد بيت حالة فريدة، إذ لجأ نجوم كُثر إلى اعتماد أسماء فنية مختلفة عن أسمائهم الحقيقية لأسباب مهنية وتسويقية.
وأضاف هذا التفصيل بعدًا جديدًا لصورة النجم لدى جمهوره، مذكّرًا بأن خلف كل اسم فني قرارًا شخصيًا واستراتيجيًا.
