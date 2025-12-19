في قلب الأعياد… "ويلة عيد" تسلّط الضوء على معاناة الأطباء خلف الكواليس

تحظى المسرحية "ويلة عيد" باهتمام نقدي وإقبال جماهيري لافت، مع عروضها الحالية على مسرح "ديستركيت 7" في منطقة الصيفي ببيروت، في عمل يدور ضمن أجواء أعياد الميلاد، ويقاربها من زاوية إنسانية غير تقليدية.



العمل يشكّل تحية مباشرة للأطباء وفرق الطوارئ الذين يواصلون عملهم خلال الأعياد تحت ضغط نفسي وعصبي قاسٍ، فيما يعيش الآخرون أجواء الفرح والاحتفال. وتستند المسرحية إلى لمؤلفتها ومخرجتها مايا سعيد، المتأثرة بوفاة والدها الطبيب في ظروف مشابهة، وهو ما يضفي على بعدًا وجدانيًا واضحًا، تجسّد رمزيًا بظهور اسمه مطرّزًا على المعطف الأبيض فوق الخشبة.



دراميًا، تنطلق الحبكة من قرار قضائي يمنع الشابة كارلا من الاقتراب من الدكتور وردة، في سياق اجتماعي وقانوني متشابك. إلا أن كارلا، بشخصيتها المتمرّدة والحالمة، ترفض الامتثال، وتصرّ على قضاء ليلة إلى جانبه كي لا يواجه العيد وحيدًا.



ولتحقيق ذلك، تلجأ إلى حيلة جريئة عبر افتعال حادث سير أمام قسم الطوارئ الذي يعمل فيه الطبيب، ما يؤدي إلى نقلها إلى المستشفى، حيث تنجح في كسر العزلة المفروضة عليهما.



وتجمع المسرحية بين السوداء والمفاجآت والبعد الرومانسي الإنساني، في أداء يعتمد على العفوية والمشاعر المكثفة، وهي من بطولة وأندريه ناكوزي.









