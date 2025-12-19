عمر وكريم الرحباني يتألقان في حملة «نبض قطر»

احتفالاً باليوم الوطني لدولة قطر، كلّفت المدينة الإعلامية قطر شركة رحباني 3.0بإنتاج حملة وطنية بعنوان نبض قطر الصوتي، ترتكز على عمل موسيقي من تأليف عمر الرحباني بالتعاون مع أوركسترا قطر الفلهارمونية.

وتتضمن الحملة إعلانات تشويقية وانتشارًا إقليميًا وعالميًا عبر جميع المنصات والمواقع الاجتماعية، إلى جانب فيديو موسيقي من إخراج كريم الرحباني لأغنية " نَبْض قطر" الذي تم إطلاقه رسميا في ١٨ كانون الأول احتفالًا باليوم الوطني لدولة قطر.

بالإضافة إلى ذلك، تم الأغنية ضمن فعالية خاصة في خلال حفل ختام كأس العرب فيفا، الذي أُقيم في استاد لوسيل في الدوحة، بحضور حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (أمير البلاد المفدى)، والسيد جياني إنفانتينو( الدولي (فيفا)) وسعادة الدكتور عبدالله آل ثاني (رئيس مجلس إدارة المدينة الإعلامية قطر)، وعدد من أصحاب السمو والفخامة وكبار الشخصيات، إلى جانب رؤساء دول، وكبار المسؤولين، والدبلوماسيين، وممثلي الاتحادات الرياضية العربية والدولية، وأمام جمهور بلغ ٨٥ ألف متفرج.

ومن خلال رحباني 3.0، يؤكد مرة جديدة دوره كفاعل ثقافي مؤثر على المستويين الإقليمي والدولي.