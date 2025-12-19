تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

عمر وكريم الرحباني يتألقان في حملة «نبض قطر»

Lebanon 24
19-12-2025 | 12:35
A-
A+
Doc-P-1457572-639017702606921818.jpg
Doc-P-1457572-639017702606921818.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

احتفالاً باليوم الوطني لدولة قطر، كلّفت المدينة الإعلامية قطر شركة رحباني 3.0بإنتاج حملة وطنية بعنوان نبض قطر الصوتي، ترتكز على عمل موسيقي من تأليف عمر الرحباني بالتعاون مع أوركسترا قطر الفلهارمونية.

وتتضمن الحملة إعلانات تشويقية وانتشارًا إقليميًا وعالميًا عبر جميع المنصات والمواقع الاجتماعية، إلى جانب فيديو موسيقي من إخراج كريم الرحباني لأغنية " نَبْض قطر" الذي تم إطلاقه رسميا في ١٨ كانون الأول احتفالًا باليوم الوطني لدولة قطر.

بالإضافة إلى ذلك، تم الكشف عن الأغنية ضمن فعالية خاصة في خلال حفل ختام كأس العرب فيفا، الذي أُقيم في استاد لوسيل في الدوحة، بحضور حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (أمير البلاد المفدى)، والسيد جياني إنفانتينو( رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)) وسعادة الدكتور عبدالله بن علي آل ثاني (رئيس مجلس إدارة المدينة الإعلامية قطر)، وعدد من أصحاب السمو والفخامة وكبار الشخصيات، إلى جانب رؤساء دول، وكبار المسؤولين، والدبلوماسيين، وممثلي الاتحادات الرياضية العربية والدولية، وأمام جمهور بلغ ٨٥ ألف متفرج.

ومن خلال رحباني 3.0، يؤكد لبنان مرة جديدة دوره كفاعل ثقافي مؤثر على المستويين الإقليمي والدولي.

 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بسبب زوجة كريم محمود عبد العزيز.. "ولعت" بين دينا الشربيني ومي عمر!
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 03:21:56 Lebanon 24 Lebanon 24
لطيفة تكشف كواليس ألبومها مع الراحل زياد الرحباني
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 03:21:56 Lebanon 24 Lebanon 24
غسان الرحباني يتحدّث عن إبن عمّه الراحل زياد: "بآخر فترة كان زعلان"
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 03:21:56 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط حسمها انتخابيا: يوسف دعيبس في عاليه وكريم مروان حمادة في الشوف
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 03:21:56 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس الاتحاد

لكرة القدم

كرة القدم

دبلوماسي

الكشف عن

الرياض

بن علي

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
15:55 | 2025-12-19
Lebanon24
15:45 | 2025-12-19
Lebanon24
15:29 | 2025-12-19
Lebanon24
12:48 | 2025-12-19
Lebanon24
10:27 | 2025-12-19
Lebanon24
09:36 | 2025-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24