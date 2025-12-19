تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير

الملكة رانيا: فخورون بالنشامى!

Lebanon 24
19-12-2025 | 12:48
عبّرت الملكة رانيا العبدالله عن إعجابها بالمستوى المميز الذي أظهره المنتخب الأردني لكرة القدم خلال مشاركته في بطولة كأس العرب 2025، مؤكدةً فخرها بأداء اللاعبين المشرف، رغم خسارتهم لقب البطولة أمام المنتخب المغربي في المباراة النهائية.

وقالت الملكة رانيا، في منشور عبر حسابها على “إكس”:

“فخورون بالنشامى، أداء مميز طوال البطولة! شكراً على تمثيل بلدنا بأجمل صورة، وعلى كل لحظة فرح عشناها معكم. وشكراً للجمهور… ما قصّرتوا”.

وكان المنتخب المغربي قد تُوّج بلقب كأس العرب 2025 للمرة الثانية في تاريخه، عقب فوزه على المنتخب الأردني في المباراة النهائية التي أُقيمت على ملعب لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة.

واستعاد المنتخب المغربي اللقب العربي بعد غياب دام 13 عاما، إذ يعود تتويجهم الأول إلى نسخة عام 2012 التي أُقيمت في المملكة العربية السعودية. وبهذا الإنجاز، رفع المنتخب المغربي رصيده إلى لقبين، ليتقاسم المركز الثاني في قائمة أكثر المنتخبات تتويجاً بالبطولة مع المنتخب السعودي، خلف المنتخب العراقي الذي يتصدر القائمة بأربعة ألقاب.

وعلى الرغم من خسارة النهائي، حظي المنتخب الأردني بإشادة واسعة نظير أدائه القوي ومشواره اللافت في البطولة، مؤكدًا حضوره المتصاعد على الساحة الكروية العربية.

 
