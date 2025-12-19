تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

انسحاب مفاجئ لغادة عبد الرازق من رمضان ٢٠٢٦

Lebanon 24
19-12-2025 | 15:55
A-
A+
Doc-P-1457630-639017833605080154.jpg
Doc-P-1457630-639017833605080154.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق انسحابها من مسلسل «عاليا»، الذي كان مقررًا عرضه في موسم رمضان 2026، وهو عمل اجتماعي تشويقي من تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد حسن.
ويأتي انسحاب غادة عبد الرازق بعد النجاح الذي حققته في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل «شباب امرأة»، من سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك وإخراج أحمد حسن.
وعلى الصعيد السينمائي، عُرض لها مؤخرًا فيلم «أحمد وأحمد»، بطولة أحمد السقا وأحمد فهمي، من تأليف أحمد درويش وإخراج أحمد نادر جلال، والذي تدور أحداثه حول شاب يعود إلى مصر ليكتشف أسرارًا صادمة بعد حادث غامض يتعرض له خاله ويفقد على إثره الذاكرة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هذه الممثلة اللبنانية ستُشارك ياسمين عبد العزيز في موسم رمضان 2026
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 03:22:22 Lebanon 24 Lebanon 24
صدمة جماهيرية.. أعمال كبرى تنسحب من سباق رمضان 2026
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 03:22:22 Lebanon 24 Lebanon 24
أمل بوشوشة تستعد لمسلسل "أولاد الراعي" في رمضان 2026
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 03:22:22 Lebanon 24 Lebanon 24
"السوريون الأعداء" ينضم إلى دراما رمضان 2026
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 03:22:22 Lebanon 24 Lebanon 24

محمد سليمان

أحمد وأحمد

عبد الرازق

عبد المالك

أحمد فهمي

غادة عبد

حمد حسن

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
15:45 | 2025-12-19
Lebanon24
15:29 | 2025-12-19
Lebanon24
12:48 | 2025-12-19
Lebanon24
12:35 | 2025-12-19
Lebanon24
10:27 | 2025-12-19
Lebanon24
09:36 | 2025-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24