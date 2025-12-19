تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
19
o
جونية
6
o
النبطية
4
o
زحلة
6
o
بعلبك
5
o
بشري
8
o
بيت الدين
4
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
انسحاب مفاجئ لغادة عبد الرازق من رمضان ٢٠٢٦
Lebanon 24
19-12-2025
|
15:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت الفنانة
المصرية
غادة عبد الرازق
انسحابها من مسلسل «عاليا»، الذي كان مقررًا عرضه في موسم
رمضان
2026، وهو عمل اجتماعي تشويقي من تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد حسن.
ويأتي انسحاب غادة
عبد الرازق
بعد النجاح الذي حققته في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل «شباب امرأة»، من سيناريو وحوار
محمد سليمان
عبد المالك
وإخراج أحمد حسن.
وعلى الصعيد السينمائي، عُرض لها مؤخرًا فيلم «أحمد وأحمد»، بطولة أحمد السقا وأحمد فهمي، من تأليف أحمد
درويش
وإخراج أحمد نادر جلال، والذي تدور أحداثه حول شاب يعود إلى مصر ليكتشف أسرارًا صادمة بعد حادث غامض يتعرض له خاله ويفقد على إثره الذاكرة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هذه الممثلة اللبنانية ستُشارك ياسمين عبد العزيز في موسم رمضان 2026
Lebanon 24
هذه الممثلة اللبنانية ستُشارك ياسمين عبد العزيز في موسم رمضان 2026
20/12/2025 03:22:22
20/12/2025 03:22:22
Lebanon 24
Lebanon 24
صدمة جماهيرية.. أعمال كبرى تنسحب من سباق رمضان 2026
Lebanon 24
صدمة جماهيرية.. أعمال كبرى تنسحب من سباق رمضان 2026
20/12/2025 03:22:22
20/12/2025 03:22:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أمل بوشوشة تستعد لمسلسل "أولاد الراعي" في رمضان 2026
Lebanon 24
أمل بوشوشة تستعد لمسلسل "أولاد الراعي" في رمضان 2026
20/12/2025 03:22:22
20/12/2025 03:22:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"السوريون الأعداء" ينضم إلى دراما رمضان 2026
Lebanon 24
"السوريون الأعداء" ينضم إلى دراما رمضان 2026
20/12/2025 03:22:22
20/12/2025 03:22:22
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد سليمان
أحمد وأحمد
عبد الرازق
عبد المالك
أحمد فهمي
غادة عبد
حمد حسن
قد يعجبك أيضاً
"عرس مطنطن"... مسرحية تحيي تراث دمشق
Lebanon 24
"عرس مطنطن"... مسرحية تحيي تراث دمشق
15:45 | 2025-12-19
19/12/2025 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وريثة عرش النرويج على أعتاب زراعة رئة
Lebanon 24
وريثة عرش النرويج على أعتاب زراعة رئة
15:29 | 2025-12-19
19/12/2025 03:29:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الملكة رانيا: فخورون بالنشامى!
Lebanon 24
الملكة رانيا: فخورون بالنشامى!
12:48 | 2025-12-19
19/12/2025 12:48:40
Lebanon 24
Lebanon 24
عمر وكريم الرحباني يتألقان في حملة «نبض قطر»
Lebanon 24
عمر وكريم الرحباني يتألقان في حملة «نبض قطر»
12:35 | 2025-12-19
19/12/2025 12:35:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 35 عامًا… أبناء ماكولي كولكين لا يعرفون أن والدهم هو بطل "Home Alone"
Lebanon 24
بعد 35 عامًا… أبناء ماكولي كولكين لا يعرفون أن والدهم هو بطل "Home Alone"
10:27 | 2025-12-19
19/12/2025 10:27:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بري يكسب الجولة :مجلس النواب يُشرِّع
Lebanon 24
بري يكسب الجولة :مجلس النواب يُشرِّع
02:00 | 2025-12-19
19/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش يكتشف قاعدة سرية لـ"حزب الله" مجهزة بالكامل ولم تُستعمل سابقًا
Lebanon 24
الجيش يكتشف قاعدة سرية لـ"حزب الله" مجهزة بالكامل ولم تُستعمل سابقًا
10:51 | 2025-12-19
19/12/2025 10:51:09
Lebanon 24
Lebanon 24
من البطولات إلى المأساة.. وفاة أسطورة رياضية وعائلته بتحطم طائرة (فيديو)
Lebanon 24
من البطولات إلى المأساة.. وفاة أسطورة رياضية وعائلته بتحطم طائرة (فيديو)
00:12 | 2025-12-19
19/12/2025 12:12:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبناني قدير يتعرّض لوعكة صحية أدخلته المستشفى.. وهذا وضعه (صورة)
Lebanon 24
ممثل لبناني قدير يتعرّض لوعكة صحية أدخلته المستشفى.. وهذا وضعه (صورة)
02:51 | 2025-12-19
19/12/2025 02:51:21
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال يضرب تركيا.. وهذه قوته
Lebanon 24
زلزال يضرب تركيا.. وهذه قوته
08:54 | 2025-12-19
19/12/2025 08:54:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
15:45 | 2025-12-19
"عرس مطنطن"... مسرحية تحيي تراث دمشق
15:29 | 2025-12-19
وريثة عرش النرويج على أعتاب زراعة رئة
12:48 | 2025-12-19
الملكة رانيا: فخورون بالنشامى!
12:35 | 2025-12-19
عمر وكريم الرحباني يتألقان في حملة «نبض قطر»
10:27 | 2025-12-19
بعد 35 عامًا… أبناء ماكولي كولكين لا يعرفون أن والدهم هو بطل "Home Alone"
09:36 | 2025-12-19
في قلب الأعياد… "ويلة عيد" تسلّط الضوء على معاناة الأطباء خلف الكواليس
فيديو
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
03:08 | 2025-12-17
20/12/2025 03:22:22
Lebanon 24
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
20/12/2025 03:22:22
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
20/12/2025 03:22:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24