انسحاب مفاجئ لغادة عبد الرازق من رمضان ٢٠٢٦

أعلنت الفنانة انسحابها من مسلسل «عاليا»، الذي كان مقررًا عرضه في موسم 2026، وهو عمل اجتماعي تشويقي من تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد حسن.

ويأتي انسحاب غادة بعد النجاح الذي حققته في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل «شباب امرأة»، من سيناريو وحوار وإخراج أحمد حسن.

وعلى الصعيد السينمائي، عُرض لها مؤخرًا فيلم «أحمد وأحمد»، بطولة أحمد السقا وأحمد فهمي، من تأليف أحمد وإخراج أحمد نادر جلال، والذي تدور أحداثه حول شاب يعود إلى مصر ليكتشف أسرارًا صادمة بعد حادث غامض يتعرض له خاله ويفقد على إثره الذاكرة.

