تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
13
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
5
o
بشري
12
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
"هعمل شرع ربنا".. أحمد العوضي يُعلن زواجه قريبا فمن العروس؟
Lebanon 24
19-12-2025
|
23:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف الفنان المصري
أحمد العوضي
انه يعيش حاليا
قصة حب
وانه سيرتبط رسميًا، مؤكدًا أن موعد حفل الزفاف سيتحدد قريبًا من دون
الكشف عن
هوية العروس.
وقال
العوضي
:"أنا هتجوز واللي يزعل يزعل أنا هعمل شرع ربنا ؛ يعني مش هفضل سينجل علشان حضرتك متضايق أني هتجوز."
جاء ذلك أثناء رده على أسئلة جمهوره ومحبيه على هامش حضوره إحدى الفعاليات، حيث اكتفى بالتأكيد على الخبر دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
إلى ذلك، يواصل العوضي حاليًا تصوير مسلسله الجديد "علي كلاي"، من تأليف
محمود حمدان
وإخراج
محمد عبد السلام
.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أحمد العوضي يفاجئ جمهوره بتصريحات عن الزواج والأبوة
Lebanon 24
أحمد العوضي يفاجئ جمهوره بتصريحات عن الزواج والأبوة
20/12/2025 10:34:15
20/12/2025 10:34:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أنا "النمبر وان".. أحمد العوضي يؤكد انه الأعلى أجرا في مصر ويكشف عن موعد زواجه (فيديو)
Lebanon 24
أنا "النمبر وان".. أحمد العوضي يؤكد انه الأعلى أجرا في مصر ويكشف عن موعد زواجه (فيديو)
20/12/2025 10:34:15
20/12/2025 10:34:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور: نجم يعلن زواجه رسميًا بعد الطلاق.. من هي "العروس" الجديدة؟
Lebanon 24
بالصور: نجم يعلن زواجه رسميًا بعد الطلاق.. من هي "العروس" الجديدة؟
20/12/2025 10:34:15
20/12/2025 10:34:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أحمد سعد عن صورته مع شيرين عبدالوهاب وحساب حبيب: "ربنا يسامحنا على الجريمة دي"
Lebanon 24
أحمد سعد عن صورته مع شيرين عبدالوهاب وحساب حبيب: "ربنا يسامحنا على الجريمة دي"
20/12/2025 10:34:15
20/12/2025 10:34:15
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد عبد السلام
أحمد العوضي
محمود حمدان
عبد السلام
أحمد العوض
محمود حمد
محمد عبد
الكشف عن
تابع
قد يعجبك أيضاً
تناولت لحوما فاسدة.. فنانة لبنانية تتعرّض للتسمم وتنشر فيديو من داخل المستشفى
Lebanon 24
تناولت لحوما فاسدة.. فنانة لبنانية تتعرّض للتسمم وتنشر فيديو من داخل المستشفى
03:16 | 2025-12-20
20/12/2025 03:16:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بشكل مُفاجئ.. إعلان وفاة فنانة قديرة ودفنها اليوم بعد صلاة العصر (صور)
Lebanon 24
بشكل مُفاجئ.. إعلان وفاة فنانة قديرة ودفنها اليوم بعد صلاة العصر (صور)
02:19 | 2025-12-20
20/12/2025 02:19:35
Lebanon 24
Lebanon 24
طليق كاتي بيري يثير ضجة بتعليق على علاقتها بجاستن ترودو
Lebanon 24
طليق كاتي بيري يثير ضجة بتعليق على علاقتها بجاستن ترودو
23:00 | 2025-12-19
19/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انسحاب مفاجئ لغادة عبد الرازق من رمضان ٢٠٢٦
Lebanon 24
انسحاب مفاجئ لغادة عبد الرازق من رمضان ٢٠٢٦
15:55 | 2025-12-19
19/12/2025 03:55:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"عرس مطنطن"... مسرحية تحيي تراث دمشق
Lebanon 24
"عرس مطنطن"... مسرحية تحيي تراث دمشق
15:45 | 2025-12-19
19/12/2025 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الجيش يكتشف قاعدة سرية لـ"حزب الله" مجهزة بالكامل ولم تُستعمل سابقًا
Lebanon 24
الجيش يكتشف قاعدة سرية لـ"حزب الله" مجهزة بالكامل ولم تُستعمل سابقًا
10:51 | 2025-12-19
19/12/2025 10:51:09
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفضات وكتل قطبية باردة ستضرب لبنان.. اعتبارا من هذا الموعد
Lebanon 24
منخفضات وكتل قطبية باردة ستضرب لبنان.. اعتبارا من هذا الموعد
00:46 | 2025-12-20
20/12/2025 12:46:52
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال يضرب تركيا.. وهذه قوته
Lebanon 24
زلزال يضرب تركيا.. وهذه قوته
08:54 | 2025-12-19
19/12/2025 08:54:57
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا يُجنّب الجيش اللبنانيين الضربات الإسرائيليّة
Lebanon 24
هكذا يُجنّب الجيش اللبنانيين الضربات الإسرائيليّة
05:00 | 2025-12-19
19/12/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قادر على تدمير لندن.. سلاح روسي قد يشعل الحرب العالمية الثالثة
Lebanon 24
قادر على تدمير لندن.. سلاح روسي قد يشعل الحرب العالمية الثالثة
09:00 | 2025-12-19
19/12/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
03:16 | 2025-12-20
تناولت لحوما فاسدة.. فنانة لبنانية تتعرّض للتسمم وتنشر فيديو من داخل المستشفى
02:19 | 2025-12-20
بشكل مُفاجئ.. إعلان وفاة فنانة قديرة ودفنها اليوم بعد صلاة العصر (صور)
23:00 | 2025-12-19
طليق كاتي بيري يثير ضجة بتعليق على علاقتها بجاستن ترودو
15:55 | 2025-12-19
انسحاب مفاجئ لغادة عبد الرازق من رمضان ٢٠٢٦
15:45 | 2025-12-19
"عرس مطنطن"... مسرحية تحيي تراث دمشق
15:29 | 2025-12-19
وريثة عرش النرويج على أعتاب زراعة رئة
فيديو
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
03:08 | 2025-12-17
20/12/2025 10:34:15
Lebanon 24
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
20/12/2025 10:34:15
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
20/12/2025 10:34:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24