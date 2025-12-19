"هعمل شرع ربنا".. أحمد العوضي يُعلن زواجه قريبا فمن العروس؟

كشف الفنان المصري انه يعيش حاليا وانه سيرتبط رسميًا، مؤكدًا أن موعد حفل الزفاف سيتحدد قريبًا من دون هوية العروس.



وقال :"أنا هتجوز واللي يزعل يزعل أنا هعمل شرع ربنا ؛ يعني مش هفضل سينجل علشان حضرتك متضايق أني هتجوز."



جاء ذلك أثناء رده على أسئلة جمهوره ومحبيه على هامش حضوره إحدى الفعاليات، حيث اكتفى بالتأكيد على الخبر دون الكشف عن تفاصيل إضافية.



إلى ذلك، يواصل العوضي حاليًا تصوير مسلسله الجديد "علي كلاي"، من تأليف وإخراج .







