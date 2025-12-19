تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
"هعمل شرع ربنا".. أحمد العوضي يُعلن زواجه قريبا فمن العروس؟

Lebanon 24
19-12-2025 | 23:41
كشف الفنان المصري أحمد العوضي انه يعيش حاليا قصة حب وانه سيرتبط رسميًا، مؤكدًا أن موعد حفل الزفاف سيتحدد قريبًا من دون الكشف عن هوية العروس. 

وقال العوضي :"أنا هتجوز واللي يزعل يزعل أنا هعمل شرع ربنا ؛ يعني مش هفضل سينجل علشان حضرتك متضايق أني هتجوز."

جاء ذلك أثناء رده على أسئلة جمهوره ومحبيه على هامش حضوره إحدى الفعاليات، حيث اكتفى بالتأكيد على الخبر دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

إلى ذلك، يواصل العوضي حاليًا تصوير مسلسله الجديد "علي كلاي"، من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام.


