تعرّض لعدوى بكتيرية داخل المستشفى ودخل في غيبوبة.. فنان شهير حالته حرجة (صورة)

تعرّض الفنان المصري طارق الأمير لعدوى بكتيرية خلال وجوده داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة ما أدى الى دخوله في غيوبه.

وأوضحت أسرة الأمير في بيان أن حالته ما زالت حرجة، وأن الأطباء يرغبون في فتح شق حنجري للتنفس ولكن حالته الصحية لا تسمح لهذا الإجراء، مطالبين الجمهور بالدعاء له لتخطي الأزمة.



وكانت ابنة شقيقة طارق الأمير كشفت أن القلب توقف مرتين والحالة تدهورت بعد ما كانت مستقرة، مطالبة الجميع بالدعاء له كي يخرج من هذه الأزمة بخير.



وكان الدكتور ، نقيب المهن التمثيلية، قد كشف تفاصيل مرض طارق الأمير، مؤكداً أن حالته الصحية حرجة جداً، بعد إصابته بأزمة قلبية، وأنه يرقد في العناية المركزة.



