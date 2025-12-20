مفاجأة... عمرو دياب يعلن: "أنا بطّلت أغنّي في أفراح"!

شارك الفنان ، مساء أمس الخميس، في حفل زفاف صديقه الذي أُقيم في منطقة الأهرامات، مؤكدا: "أنا بطلت أغني في أفراح".





وخلال الحفل، توجّه بكلمة مباشرة إلى العريس محمد شلبي، قائلاً:"أنا بطلت أفراح وهو عارف وماسك كل حاجة بس فرحه ده أهم حاجة عندي، وألف مليون مبروك لأخويا وحبيبي محمد شلبي وعروسته القمر".





وشارك عمرو دياب في الغناء بحفل الزفاف ابنته جنا التي قال لها أمام الحضور: "صحابها قالولي هي اللي نجحتك، يلا روحي اقفي جنب العروسة صحبتك".

