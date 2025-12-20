تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
مفاجأة... عمرو دياب يعلن: "أنا بطّلت أغنّي في أفراح"!
Lebanon 24
20-12-2025
|
07:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
شارك الفنان
عمرو دياب
، مساء أمس الخميس، في حفل زفاف صديقه
محمد شلبي
الذي أُقيم في منطقة الأهرامات، مؤكدا: "أنا بطلت أغني في أفراح".
وخلال الحفل، توجّه
دياب
بكلمة مباشرة إلى العريس محمد شلبي، قائلاً:"أنا بطلت أفراح وهو عارف وماسك كل حاجة بس فرحه ده أهم حاجة عندي، وألف مليون مبروك لأخويا وحبيبي محمد شلبي وعروسته القمر".
وشارك عمرو دياب في الغناء بحفل الزفاف ابنته جنا التي قال لها أمام الحضور: "صحابها قالولي هي اللي نجحتك، يلا روحي اقفي جنب العروسة صحبتك".
