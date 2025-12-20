أمل بوشوشة تعود إلى الدراما المصرية بعد 7 سنوات من الغياب

تستعد الفنانة أمل بوشوشة للعودة إلى الشاشة المصرية بعد غياب سبع سنوات، من خلال دورها في مسلسل "أولاد الراعي" المقرر عرضه في موسم رمضان 2026. وتجسد بوشوشة شخصية "حبيبة" إلى جانب الفنان ماجد المصري، في تجربة تعتبر عودة كاملة وليست مشاركة عابرة.
وأكدت أمل خلال حديثها مع ET بالعربي أن العمل سيقدم تجربة متكاملة، مشيدة بفريق العمل الذي يضم أساتذة وممثلين مخضرمين، معربة عن حماسها لإضافة بصمتها إلى العمل.
وأضافت أن إتقان اللهجة المصرية كان تحديًا بالنسبة لها، نظرًا لإقامتها في لبنان خلال السنوات الـ16 الماضية، لكنها خصصت الوقت والجهد للتأقلم مع التفاصيل الدقيقة للشخصية.