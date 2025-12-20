أمل بوشوشة تعود إلى الدراما المصرية بعد 7 سنوات من الغياب

تستعد الفنانة للعودة إلى الشاشة بعد غياب سبع سنوات، من خلال دورها في مسلسل "أولاد " المقرر عرضه في موسم 2026. وتجسد بوشوشة شخصية "حبيبة" إلى جانب الفنان ، في تجربة تعتبر عودة كاملة وليست مشاركة عابرة.

وأكدت أمل خلال حديثها مع ET بالعربي أن العمل سيقدم تجربة متكاملة، مشيدة بفريق العمل الذي يضم أساتذة وممثلين مخضرمين، معربة عن حماسها لإضافة بصمتها إلى العمل.

وأضافت أن إتقان اللهجة المصرية كان تحديًا بالنسبة لها، نظرًا لإقامتها في خلال السنوات الـ16 الماضية، لكنها خصصت الوقت والجهد للتأقلم مع التفاصيل الدقيقة للشخصية.