تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

مسلسل "المرسى" يتصدر المشاهدة منذ الحلقات الأولى

Lebanon 24
20-12-2025 | 13:00
A-
A+
Doc-P-1457890-639018569794559188.jpg
Doc-P-1457890-639018569794559188.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
منذ عرض أولى حلقاته، حقق مسلسل "المرسى" متابعة كبيرة واهتمامًا ملحوظًا، حيث احتل المركز الأول خلال الثلاث حلقات الأولى، وفق ما أكده المخرج عبد المحسن النمر في تصريح خاص لـ ET بالعربي. وأضاف النمر أن النجاح فاق توقعات فريق العمل واستمر حتى الحلقات الأخيرة، مع متابعة يومية من الجمهور لتطور الأحداث، خاصة مشهد مقتل فهد على يد سلطان الذي أثار نقاشات واسعة بين المشاهدين.
 

وأشار النمر إلى أن انضمام الممثل تركي اليوسف أثار تكهنات حول مصير الشخصيات، بينما بقيت شخصية نوال التي تؤديها ميلا الزهراني محور اهتمام الجمهور الأكبر.

الزهراني قالت من جهتها، إن ردود الفعل جاءت إيجابية وعلى مستوى عربي واسع، مشيرة إلى أن الجمهور يميّز بين الشخصية والممثلة، حيث يوجه الانتقاد لسلوكيات نوال وليس لأداء الزهراني، ويبرّر بعض تصرفات الشخصية ضمن سياقها الاجتماعي.

وأضاف المخرج أن بعض الشخصيات التي توقعوا أن تتلقى ردود فعل سلبية، فوجئوا بتفاعل إيجابي معها، والعكس صحيح، ما يعكس الطابع الإنساني الكامل للشخصيات. وأكد أن الجمهور بدأ يلاحظ الفروقات بين النسخة العربية والنسخة التركية الأصلية، مشيرًا إلى أن أول عشر حلقات أظهرت اختلافًا في تحركات الشخصيات والثقافة العامة للعمل.

وأوضحت الزهراني أن أهم ردود الفعل ركزت على الفروقات الثقافية بين النسختين، حيث بدأ الجمهور يتعايش مع الشخصيات ويفهم تأثير الثقافة والدين على مجرى الأحداث.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
كيف أصبح مسلسل كيم كارداشيان الأسوأ فنياً الأكثر مشاهدة على هولو؟
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 02:22:47 Lebanon 24 Lebanon 24
خطأ فادح في آخر حلقة من مسلسل "المدينة البعيدة".. وضجة عبر مواقع التواصل (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 02:22:47 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد اختطافه منذ أكثر من شهر… عائلة منتج مسلسل "باب الحارة" تناشد الشرع (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 02:22:47 Lebanon 24 Lebanon 24
رؤساء بلديات البقاع الأوسط قطعوا الطريق في ضهر البيدر لوقف "مسلسل الموت"
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 02:22:47 Lebanon 24 Lebanon 24

عبد المحسن النمر

ميلا الزهراني

تركي اليوسف

عبد المحسن

الزهراني

التركية

من جهته

التركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:46 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:30 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:29 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:31 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:19 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
16:49 | 2025-12-20
Lebanon24
15:29 | 2025-12-20
Lebanon24
14:23 | 2025-12-20
Lebanon24
13:15 | 2025-12-20
Lebanon24
12:28 | 2025-12-20
Lebanon24
12:00 | 2025-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24