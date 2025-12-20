مسلسل "المرسى" يتصدر المشاهدة منذ الحلقات الأولى

وأشار النمر إلى أن انضمام الممثل تركي اليوسف أثار تكهنات حول مصير الشخصيات، بينما بقيت شخصية نوال التي تؤديها ميلا الزهراني محور اهتمام الجمهور الأكبر.
الزهراني قالت من جهتها، إن ردود الفعل جاءت إيجابية وعلى مستوى عربي واسع، مشيرة إلى أن الجمهور يميّز بين الشخصية والممثلة، حيث يوجه الانتقاد لسلوكيات نوال وليس لأداء الزهراني، ويبرّر بعض تصرفات الشخصية ضمن سياقها الاجتماعي.
وأضاف المخرج أن بعض الشخصيات التي توقعوا أن تتلقى ردود فعل سلبية، فوجئوا بتفاعل إيجابي معها، والعكس صحيح، ما يعكس الطابع الإنساني الكامل للشخصيات. وأكد أن الجمهور بدأ يلاحظ الفروقات بين النسخة العربية والنسخة التركية الأصلية، مشيرًا إلى أن أول عشر حلقات أظهرت اختلافًا في تحركات الشخصيات والثقافة العامة للعمل.
وأوضحت الزهراني أن أهم ردود الفعل ركزت على الفروقات الثقافية بين النسختين، حيث بدأ الجمهور يتعايش مع الشخصيات ويفهم تأثير الثقافة والدين على مجرى الأحداث.