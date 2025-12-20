مسلسل "المرسى" يتصدر المشاهدة منذ الحلقات الأولى

منذ عرض أولى حلقاته، حقق مسلسل "المرسى" متابعة كبيرة واهتمامًا ملحوظًا، حيث احتل المركز الأول خلال الثلاث حلقات الأولى، وفق ما أكده المخرج في تصريح خاص لـ ET بالعربي. وأضاف النمر أن النجاح فاق توقعات فريق العمل واستمر حتى الحلقات الأخيرة، مع متابعة يومية من الجمهور لتطور الأحداث، خاصة مشهد مقتل فهد على يد سلطان الذي أثار نقاشات واسعة بين المشاهدين.

وأشار النمر إلى أن انضمام الممثل أثار تكهنات حول مصير الشخصيات، بينما بقيت شخصية نوال التي تؤديها محور اهتمام الجمهور الأكبر.

قالت من جهتها، إن ردود الفعل جاءت إيجابية وعلى مستوى عربي واسع، مشيرة إلى أن الجمهور يميّز بين الشخصية والممثلة، حيث يوجه الانتقاد لسلوكيات نوال وليس لأداء الزهراني، ويبرّر بعض تصرفات الشخصية ضمن سياقها الاجتماعي.

وأضاف المخرج أن بعض الشخصيات التي توقعوا أن تتلقى ردود فعل سلبية، فوجئوا بتفاعل إيجابي معها، والعكس صحيح، ما يعكس الطابع الإنساني الكامل للشخصيات. وأكد أن الجمهور بدأ يلاحظ الفروقات بين النسخة العربية والنسخة الأصلية، مشيرًا إلى أن أول عشر حلقات أظهرت اختلافًا في تحركات الشخصيات والثقافة العامة للعمل.

وأوضحت الزهراني أن أهم ردود الفعل ركزت على الفروقات الثقافية بين النسختين، حيث بدأ الجمهور يتعايش مع الشخصيات ويفهم تأثير الثقافة والدين على مجرى الأحداث.