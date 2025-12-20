طارق الأمير يدخل الغيبوبة بعد تدهور حالته الصحية

تعرض الفنان المصري طارق الأمير لوعكة صحية خطيرة أدت إلى دخوله في غيبوبة ومكوثه بالعناية المركزة، وفق تصريحات أسرته.

وأوضحت شقيقته، الفنانة لمياء الأمير، أن قلبه توقف ثلاث مرات في خلال الأزمة، وأن درجة وعيه تتأرجح بين 3 و5، مشيرة إلى إصابته بعدوى بكتيرية داخل العناية بسبب الأكسجين، وضرورة شق حنجري للتنفس، مع احتمال بقائه لفترة طويلة قبل التعافي.

وأطلقت أسرته دعوات للشفاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نشرت ابنة شقيقه رسالة مؤثرة تطلب فيها من الجمهور الدعاء له، مع صور من أعمال خيرية ضمن نية الشفاء.

يذكر أن طارق الأمير اشتهر بأدواره في السينما والتلفزيون، أبرزها دوره في فيلم «عسل أسود» عام 2010، كما شارك في تأليف عدة أعمال سينمائية. ويعتبر ظهوره الأخير قبل الأزمة الصحية محاولة للعودة بعد فترة ابتعاد عن الساحة الفنية.