فنون ومشاهير
كيف عاش الفنان الراحل وليد العلايلي أيامه الأخيرة؟
Lebanon 24
21-12-2025
|
00:50
غيب الموت أمس السبت في
بيروت
، الممثل اللبناني
وليد العلايلي
عن عمر ناهز 65 عامًا، بعد معاناة صحية قاسية في الفترة الأخيرة، ما ألقى بظلال من الحزن على الوسطين الفني والإعلامي في
لبنان
والعالم العربي.
ويُعدّ العلايلي من الوجوه الفنية التي تميزت بحضورها الهادئ والمؤثر في الدراما
اللبنانية
والسينما والمسرح، حيث عُرف بأدائه الصادق وثقافته الفنية الرفيعة، ما جعل خبر رحيله يشكّل صدمة لمحبيه وزملائه في الوسط الفني.
وبحسب المعلومات المتداولة، فقد عاش الفنان الراحل أيامه الأخيرة في ظروف صحية وإنسانية صعبة، قبل أن يرحل في بيروت، وسط موجة تعاطف واسعة استحضرت مسيرته الفنية ومسلكه الإنساني الراقي، الذي ترك أثرًا عميقًا في قلوب من عرفوه وعملوا معه. (فوشيا)
