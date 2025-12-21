تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

الفنان وليد العلايلي يرحل… إليكم تفاصيل مراسم الدفن والتعازي

Lebanon 24
21-12-2025 | 02:41
A-
A+
Doc-P-1458041-639019072274107294.webp
Doc-P-1458041-639019072274107294.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توفي الممثل اللبناني وليد العلايلي أمس السبت الموافق 20 كانون الأول 2025، عن عمر ناهز 65 عامًا، بعد معاناة صحية قاسية في الفترة الأخيرة.

تقام صلاة الجنازة على جثمانه بعد صلاة ظهر يوم الاثنين الموافق 22 كانون الأول 2025، في مسجد البسطة التحتا، على أن يوارى الثرى في جبانة الباشورة.

وسيتم تقديم التعازي يوم الثلاثاء 23 كانون الأول 2025 في قاعة خليل الهبري– مسجد الخاشقجي، وذلك من الساعة الثالثة بعد الظهر وحتى الساعة السادسة مساءً، للرجال والنساء.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كيف عاش الفنان الراحل وليد العلايلي أيامه الأخيرة؟
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 13:02:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الثقافة تنعى الفنان القدير وليد العلايلي
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 13:02:40 Lebanon 24 Lebanon 24
خبر يهز الوسط الفني اللبناني.. وفاة الممثل وليد العلايلي
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 13:02:40 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة... هذه تفاصيل الدفن والعزاء بالنائب غسان سكاف
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 13:02:40 Lebanon 24 Lebanon 24

مسجد البسطة التحتا

مسجد الخاشقجي

اللبناني وليد

خليل الهبري

خليل الهبر

خاشقجي

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
04:33 | 2025-12-21
Lebanon24
03:49 | 2025-12-21
Lebanon24
00:50 | 2025-12-21
Lebanon24
23:00 | 2025-12-20
Lebanon24
16:49 | 2025-12-20
Lebanon24
15:29 | 2025-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24