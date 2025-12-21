الفنان وليد العلايلي يرحل… إليكم تفاصيل مراسم الدفن والتعازي

توفي الممثل اللبناني أمس السبت الموافق 20 كانون الأول 2025، عن عمر ناهز 65 عامًا، بعد معاناة صحية قاسية في الفترة الأخيرة.



تقام صلاة الجنازة على جثمانه بعد صلاة ظهر يوم الاثنين الموافق 22 كانون الأول 2025، في ، على أن يوارى الثرى في جبانة الباشورة.



وسيتم تقديم التعازي يوم الثلاثاء 23 كانون الأول 2025 في قاعة خليل الهبري– ، وذلك من الساعة الثالثة بعد الظهر وحتى الساعة السادسة مساءً، للرجال والنساء.

