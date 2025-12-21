تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
23
o
جبيل
20
o
صيدا
23
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
5
o
بشري
18
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
الفنان وليد العلايلي يرحل… إليكم تفاصيل مراسم الدفن والتعازي
Lebanon 24
21-12-2025
|
02:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
توفي الممثل اللبناني
وليد العلايلي
أمس السبت الموافق 20 كانون الأول 2025، عن عمر ناهز 65 عامًا، بعد معاناة صحية قاسية في الفترة الأخيرة.
تقام صلاة الجنازة على جثمانه بعد صلاة ظهر يوم الاثنين الموافق 22 كانون الأول 2025، في
مسجد البسطة التحتا
، على أن يوارى الثرى في جبانة الباشورة.
وسيتم تقديم التعازي يوم الثلاثاء 23 كانون الأول 2025 في قاعة خليل الهبري–
مسجد الخاشقجي
، وذلك من الساعة الثالثة بعد الظهر وحتى الساعة السادسة مساءً، للرجال والنساء.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كيف عاش الفنان الراحل وليد العلايلي أيامه الأخيرة؟
Lebanon 24
كيف عاش الفنان الراحل وليد العلايلي أيامه الأخيرة؟
21/12/2025 13:02:40
21/12/2025 13:02:40
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الثقافة تنعى الفنان القدير وليد العلايلي
Lebanon 24
وزارة الثقافة تنعى الفنان القدير وليد العلايلي
21/12/2025 13:02:40
21/12/2025 13:02:40
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر يهز الوسط الفني اللبناني.. وفاة الممثل وليد العلايلي
Lebanon 24
خبر يهز الوسط الفني اللبناني.. وفاة الممثل وليد العلايلي
21/12/2025 13:02:40
21/12/2025 13:02:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... هذه تفاصيل الدفن والعزاء بالنائب غسان سكاف
Lebanon 24
بالصورة... هذه تفاصيل الدفن والعزاء بالنائب غسان سكاف
21/12/2025 13:02:40
21/12/2025 13:02:40
Lebanon 24
Lebanon 24
مسجد البسطة التحتا
مسجد الخاشقجي
اللبناني وليد
خليل الهبري
خليل الهبر
خاشقجي
لبنان
تابع
قد يعجبك أيضاً
"كانت بطلة حياتي".. فنان شهير ينعى شقيقته بعد صراع مع السرطان
Lebanon 24
"كانت بطلة حياتي".. فنان شهير ينعى شقيقته بعد صراع مع السرطان
04:33 | 2025-12-21
21/12/2025 04:33:10
Lebanon 24
Lebanon 24
نانسي عجرم وزوجها في لقاء مع الرئيس عون.. وهذا ما قالته
Lebanon 24
نانسي عجرم وزوجها في لقاء مع الرئيس عون.. وهذا ما قالته
03:49 | 2025-12-21
21/12/2025 03:49:43
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف عاش الفنان الراحل وليد العلايلي أيامه الأخيرة؟
Lebanon 24
كيف عاش الفنان الراحل وليد العلايلي أيامه الأخيرة؟
00:50 | 2025-12-21
21/12/2025 12:50:09
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف ردت رضوى الشربيني على أحمد العوضي؟
Lebanon 24
كيف ردت رضوى الشربيني على أحمد العوضي؟
23:00 | 2025-12-20
20/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
احتفاءً باليوبيل الذهبي.. مسلسل «أم كلثوم» يعود إلى الشاشة
Lebanon 24
احتفاءً باليوبيل الذهبي.. مسلسل «أم كلثوم» يعود إلى الشاشة
16:49 | 2025-12-20
20/12/2025 04:49:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مع بداية الـ 2026.. هل سنشهد زيادات على الرواتب للقطاعين العام والخاص؟
Lebanon 24
مع بداية الـ 2026.. هل سنشهد زيادات على الرواتب للقطاعين العام والخاص؟
09:30 | 2025-12-20
20/12/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات صادمة عن انفجار مرفأ بيروت.. قبطان سفينة نترات الأمونيوم يكشفها
Lebanon 24
معلومات صادمة عن انفجار مرفأ بيروت.. قبطان سفينة نترات الأمونيوم يكشفها
11:31 | 2025-12-20
20/12/2025 11:31:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مخزن أسلحة داخل شقة.. والجيش يتحرك
Lebanon 24
مخزن أسلحة داخل شقة.. والجيش يتحرك
07:40 | 2025-12-20
20/12/2025 07:40:12
Lebanon 24
Lebanon 24
سقوط "قيصر".. لبنان بين عصر الفرص أو خسارة الدور والكهرباء إلى 15 ساعة؟
Lebanon 24
سقوط "قيصر".. لبنان بين عصر الفرص أو خسارة الدور والكهرباء إلى 15 ساعة؟
10:00 | 2025-12-20
20/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان في سباق اللحظة الأخيرة
Lebanon 24
لبنان في سباق اللحظة الأخيرة
10:30 | 2025-12-20
20/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
04:33 | 2025-12-21
"كانت بطلة حياتي".. فنان شهير ينعى شقيقته بعد صراع مع السرطان
03:49 | 2025-12-21
نانسي عجرم وزوجها في لقاء مع الرئيس عون.. وهذا ما قالته
00:50 | 2025-12-21
كيف عاش الفنان الراحل وليد العلايلي أيامه الأخيرة؟
23:00 | 2025-12-20
كيف ردت رضوى الشربيني على أحمد العوضي؟
16:49 | 2025-12-20
احتفاءً باليوبيل الذهبي.. مسلسل «أم كلثوم» يعود إلى الشاشة
15:29 | 2025-12-20
بعد نجاح "شباب امرأة"… غادة عبد الرازق تعتذر عن عمل جديد
فيديو
بالفيديو.. أهم قطاع في لبنان على وشك الانهيار
Lebanon 24
بالفيديو.. أهم قطاع في لبنان على وشك الانهيار
15:13 | 2025-12-20
21/12/2025 13:02:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
03:08 | 2025-12-17
21/12/2025 13:02:40
Lebanon 24
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
21/12/2025 13:02:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24