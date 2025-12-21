تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
فنون ومشاهير

"كانت بطلة حياتي".. فنان شهير ينعى شقيقته بعد صراع مع السرطان

Lebanon 24
21-12-2025 | 04:33
Doc-P-1458079-639019138313462560.jpg
Doc-P-1458079-639019138313462560.jpg photos 0
أعلن النجم العالمي جورج كلوني وفاة شقيقته الكبرى، أداليا "آدا" زايدلر، عن عمر 65 عامًا، بعد معركة طويلة مع مرض السرطان، وفق ما أفادت مجلة PEOPLE.
 
وصرّح كلوني قائلاً: "شقيقتي آدا كانت بطلة حياتي، واجهت السرطان بشجاعة وروح مرحة. لم أقابل شخصًا بهذه الشجاعة في حياتي. أنا وأمل سنفتقدها كثيرًا".

وتوفيت آدا في مستشفى St. elizabeth Healthcare بمدينة إيدجوود في ولاية كنتاكي، محاطة بأحبائها، بعد حياة بسيطة وهادئة.

ولدت آدا في لوس أنجلوس في 2 أيار 1960، ابنة الصحفي نيك كلوني والكاتبة نينا بروس وارن، وعملت مدرسة فنون في Augusta Independent School، كما كانت عضوًا في رابطة فناني أوغستا ونادي القراءة المحلي، وشاركت في فعاليات المجتمع، من بينها موكب الكريسماس السنوي كقائد شرفي.

تزوجت آدا في 14 آذار 1987 من نورمان زايدلر، القبطان المتقاعد في الجيش الأميركي، وسط حضور عائلي واسع، وشهد الزفاف قراءة رسالة مؤثرة من جورج كلوني وأداء غنائي لعمتهما روزماري كلوني.

على الرغم من حرصها على حياة خاصة بعيدًا عن الإعلام، حرصت آدا على المشاركة في المناسبات العائلية الكبرى، بما في ذلك حفل زفاف جورج كلوني وأمل في فينيسيا عام 2014.
