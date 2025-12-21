قتل والديه... قبل ساعات من إعتقاله فيديو يكشف ما فعله نجل أحد أبرز المخرجين داخل محل

أظهرت لقطات كاميرا حديثة نيك راينر البالغ من العمر 32 عاماً، وهو يشتري مشروبًا من محطة وقود قبل ساعات قليلة من اعتقاله في جريمة قتل والديه المخرج الأسطوري روب راينر وزوجته ميشيل سينجر راينر.



وبحسب مجلة " "، تُظهر اللقطات نيك مرتديًا سترة رياضية باللون الأخضر والأبيض والأسود، وقبعة سوداء ويحمل حقيبة حمراء، قبل أن يأخذه رجال الشرطة إلى الحجز بالقرب من جامعة . (ارم نيوز)

