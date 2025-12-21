تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
قتل والديه... قبل ساعات من إعتقاله فيديو يكشف ما فعله نجل أحد أبرز المخرجين داخل محل
Lebanon 24
21-12-2025
|
08:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهرت لقطات كاميرا حديثة نيك راينر البالغ من العمر 32 عاماً، وهو يشتري مشروبًا من محطة وقود قبل ساعات قليلة من اعتقاله في جريمة قتل والديه المخرج الأسطوري روب راينر وزوجته ميشيل سينجر راينر.
وبحسب مجلة "
بيبول
"، تُظهر اللقطات نيك مرتديًا سترة رياضية باللون الأخضر والأبيض والأسود، وقبعة سوداء ويحمل حقيبة حمراء، قبل أن يأخذه رجال الشرطة إلى الحجز بالقرب من جامعة
كاليفورنيا
. (ارم نيوز)
