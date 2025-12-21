تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
بكلمات مؤثرة.. نجوم الفن ينعون سمية الألفي

Lebanon 24
21-12-2025 | 12:26
خيّم الحزن على الوسط الفني المصري والعربي، عقب إعلان وفاة الفنانة سمية الألفي عن عمر ناهز 72 عامًا، بعد مسيرة فنية تركت خلالها بصمة خاصة في ذاكرة الدراما والسينما المصرية، وتحولت صفحات النجوم الى دفتر عزاء في وداع النجمة الراحلة.

فقد كتبت الفنانة شريهان، عبر حسابها الرسمي على منصة "X"، ناعية الراحلة سمية الألفي بكلمات مؤثرة، قالت فيها: إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلٌّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ".

وتابعت: "خالص عزائي الى الفنان أحمد الفيشاوي وأخيه عمر فاروق الفشاوي في والدتهم السيدة الجميلة المحترمة الفنانة المصرية سمية الألفي، عظم الله أجركم، وأحسن عزاءكم، وغفر لوالدتكم، وأسكنها الله فسيح جناته، اللهم اغفر لها وأرحمها، وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان".

كما نعى الفنان محمد صبحي الفنانة الراحلة عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، ونشر صورة تجمعه بها، معلقًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، رحلت اليوم الفنانة الجميلة صديقتي الغالية سمية الألفي، لن أنسى دورك معي في مسلسل رحلة المليون (نسمة)، دعواتي لكِ بالرحمة والمغفرة وأن يسكنك الله فسيح جناته، وأدعو الله أن يلهم أسرتك وكل محبيك الصبر والسلوان".

كلمات حزينة من نجوم الفن
ونعت الفنانة منى زكي، الراحلة عبر خاصية القصص المصورة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام"، وكتبت قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم ارحمها وصبر أولادها وأحبابها".

ونعى الفنان أحمد السقا، الراحلة سمية الألفي عبر حسابه الشخصي بـ"فيسبوك" قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون الفنانة سمية الألفي في ذمة الله مسيرة فنية راقية وذكرى لا تُنسى اللهم ارحمها واغفر لها وألهم أولادها الصبر والسلوان".

كما نعت الفنانة درة، الراحلة عبر حسابها على إنستغرام، معبرة عن حزنها الشديد، وكتبت: "ببالغ الحزن والألم أتقدم بخالص التعازي في وفاة الفنانة المصرية الكبيرة الجميلة سمية الألفي، الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة ويصبر أهلها ومحبيها، ألف رحمة ونور على روحك الطيبة".

نقابة المهن التمثيلية تنعى الراحلة سمية الألفي
من ناحيتها أصدرت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، بيانًا نعت فيه الفنانة الراحلة، مؤكدة خالص تعازيها لأسرتها، وداعية الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

كما حرص الفنان شريف منير على نعي سمية الألفي عبر حسابه الخاص على "إنستغرام"، مكتفيًا بنشر صورتها وعبارة: "إنا لله وإنا إليه راجعون".

وحرص الفنان إدوارد على نعي الفنانة الراحلة سمية الألفي ونشر عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابه الشخصي بـ"إنستغرام" صورة لها وعلق عليها قائلاً: "خالص التعازي في وفاة الفنانة الجميلة سمية الألفي".

كما نعت الفنانة رانيا فريد شوقي، الفنانة الراحلة سمية الألفي، وكتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "البقاء لله ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته خالص العزاء لأحمد وعمر الفيشاوي ربنا يصبركم و يقويكم".

كما نعت الفنانة صفاء أبو السعود، الفنانة الراحلة، قائلة: "إن سمية الألفي، كانت زميلة وصديقة عزيزة، شديدة الرقة والرقي، قدمت لنا مسيرة فنية خالدة، واستطاعت بأدوارها المتفردة أن تكتب اسمها بحروف من نور في سماء الفن المصري والعربي، خالص عزائي لنجلها النجم أحمد الفيشاوي وأسرتها وجمهورها الكبير".

وكتبت الفنانة نادية الجندي عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام": "خالص التعازي لأسرة الفنان أحمد الفيشاوي وعمر الفيشاوي في وفاة والدتهم الفنانة الجميلة المحترمة سمية الألفي، ربنا يصبرهم علي فراقها ويلهم ذويها الصبر والسلوان اللّٰه يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته".
