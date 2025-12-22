تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
بعد أم كلثوم.. حديث عن تقديم السيرة الذاتية لنجمة مصرية راحلة وأسرتها تهدد باللجوء إلى القضاء

Lebanon 24
22-12-2025 | 04:50
تم التداول مؤخرا بأخبار عن نية إحدى شركات الإنتاج تقديم عمل فني عن قصة حياة الفنانة المصرية الراحلة هند رستم بعنوان "هنومة" وهو ما دفع أسرة الراحلة لإصدار بيان رسمي حذرت فيه من أي محاولات لإنتاج عمل درامي يتناول سيرتها الشخصية من دون الحصول على موافقتهم.

وشدد الورثة على أن أي استخدام لاسم أو قصة حياة هند رستم من دون تفويض كتابي يعد خرقًا صريحًا للحقوق الأدبية والقانونية، مؤكدين أن الشكاوى الرسمية ضد الأشخاص المعنيين قُدمت مسبقًا بتاريخ 1 أيلول 2024 و5 تشرين الثاني 2024. 

ولفتت أسرة رستم إلى أن هذا التعدي يندرج تحت مخالفات قوانين الحريات الشخصية.

ويأتي هذا القرار من عائلة النجمة الراحلة بالتزامن مع الضجة الحاصلة بسبب مسلسل "الست" للفنانة منى زكي والتي تعرضت بسببه للكثير من الانتقادات والتعليقات القاسية بشأن تجسيدها قصة "كوكب الشرق" أم كلثوم
 
