بعد أم كلثوم.. حديث عن تقديم السيرة الذاتية لنجمة مصرية راحلة وأسرتها تهدد باللجوء إلى القضاء

تم التداول مؤخرا بأخبار عن نية إحدى شركات الإنتاج تقديم عمل فني عن قصة حياة الفنانة الراحلة بعنوان "هنومة" وهو ما دفع أسرة الراحلة لإصدار بيان رسمي حذرت فيه من أي محاولات لإنتاج عمل درامي يتناول سيرتها الشخصية من دون الحصول على موافقتهم.وشدد الورثة على أن أي استخدام لاسم أو قصة حياة هند رستم من دون تفويض كتابي يعد خرقًا صريحًا للحقوق الأدبية والقانونية، مؤكدين أن الشكاوى الرسمية ضد الأشخاص المعنيين قُدمت مسبقًا بتاريخ 1 أيلول 2024 و5 تشرين الثاني 2024.ولفتت أسرة رستم إلى أن هذا التعدي يندرج تحت مخالفات قوانين الحريات الشخصية.ويأتي هذا القرار من عائلة النجمة الراحلة بالتزامن مع الضجة الحاصلة بسبب مسلسل " " للفنانة والتي تعرضت بسببه للكثير من الانتقادات والتعليقات القاسية بشأن تجسيدها قصة " " .