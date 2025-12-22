تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
14
o
طرابلس
17
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
11
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
2
o
بشري
11
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
سيارة اصطدمت بمركبتها بقوّة.. فنانة عربيّة تعرّضت لحادث سير خطير وهذا وضعها الصحيّ
Lebanon 24
22-12-2025
|
07:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعرّضت الفنانة
نورة فتحي
لحادث سير خطير في مدينة مومباي الهنديّة، بعدما اصطدمت سيارتها بمركبة يقودها سائق تحت تأثير
الكحول
.
وكانت فتحي في طريقها لإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان "Sunburn Festival"، عندما وقع الحادث، وقالت شرطة مومباي إنّ السائق كان مخموراً، ما أدى إلى اصطدام سيارته بعنف بمركبة الفنانة المغربية، ونُقِلَت فوراً إلى أحد المستشفيات لتلقي الإسعافات الأولية.
وفي مقطع مصور نشرته عبر حسابها على "إنستغرام"، طمأنت نورا جمهورها، كاشفة أن قوة الصدمة دفعتها بقوة داخل السيارة وأدت إلى ارتطام رأسها بالنافذة، موضحة أنها تعرّضت لإصابات طفيفة ولتورم ناتج عن ارتجاج في الرأس، مع استقرار حالتها الصحية رغم استمرار شعورها بالألم.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بسبب السرعة الزائدة.. فنان يتعرّض لحادث سير مروع وهذا وضعه (فيديو)
Lebanon 24
بسبب السرعة الزائدة.. فنان يتعرّض لحادث سير مروع وهذا وضعه (فيديو)
22/12/2025 19:05:29
22/12/2025 19:05:29
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة 4 أشخاص من عائلة واحدة.. فنان تعرّض لحادث خطير: لا يزال في غيبوبة ووضعه صعب جدّاً
Lebanon 24
وفاة 4 أشخاص من عائلة واحدة.. فنان تعرّض لحادث خطير: لا يزال في غيبوبة ووضعه صعب جدّاً
22/12/2025 19:05:29
22/12/2025 19:05:29
Lebanon 24
Lebanon 24
نُقِلَت إلى العناية المركّزة للمرّة الثانيّة.. وكيل أعمال فنانة عربيّة شهيرة يكشف آخر تطورات وضعها الصحيّ
Lebanon 24
نُقِلَت إلى العناية المركّزة للمرّة الثانيّة.. وكيل أعمال فنانة عربيّة شهيرة يكشف آخر تطورات وضعها الصحيّ
22/12/2025 19:05:29
22/12/2025 19:05:29
Lebanon 24
Lebanon 24
استدارت به السيارة واصطدمت بأخرى.. فنان شهير يتعرّض لحادث مروع وينقل إلى المستشفى (صورة)
Lebanon 24
استدارت به السيارة واصطدمت بأخرى.. فنان شهير يتعرّض لحادث مروع وينقل إلى المستشفى (صورة)
22/12/2025 19:05:29
22/12/2025 19:05:29
Lebanon 24
Lebanon 24
نورة فتحي
المغربي
الهندي
المغرب
الكحول
الهند
فيات
تابع
قد يعجبك أيضاً
خلال جلسة محاكمتها.. طلب لإعلامية متّهمة بـ"قضية مخدرات كبرى" متعلق بأهلها
Lebanon 24
خلال جلسة محاكمتها.. طلب لإعلامية متّهمة بـ"قضية مخدرات كبرى" متعلق بأهلها
11:44 | 2025-12-22
22/12/2025 11:44:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... ممثلة سعوديّة رقصت بفستان الزفاف هل دخلت القفص الذهبيّ؟
Lebanon 24
بالفيديو... ممثلة سعوديّة رقصت بفستان الزفاف هل دخلت القفص الذهبيّ؟
10:11 | 2025-12-22
22/12/2025 10:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أصبح مشرّداً... ممثل شاب معروف جدّاً يعيش في الشارع شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
أصبح مشرّداً... ممثل شاب معروف جدّاً يعيش في الشارع شاهدوا الفيديو
06:24 | 2025-12-22
22/12/2025 06:24:57
Lebanon 24
Lebanon 24
ستكون عروس الـ2026... نادين الراسي عن حبيبها: "لبسني التنورة" وهذه جنسيته
Lebanon 24
ستكون عروس الـ2026... نادين الراسي عن حبيبها: "لبسني التنورة" وهذه جنسيته
05:56 | 2025-12-22
22/12/2025 05:56:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أم كلثوم.. حديث عن تقديم السيرة الذاتية لنجمة مصرية راحلة وأسرتها تهدد باللجوء إلى القضاء
Lebanon 24
بعد أم كلثوم.. حديث عن تقديم السيرة الذاتية لنجمة مصرية راحلة وأسرتها تهدد باللجوء إلى القضاء
04:50 | 2025-12-22
22/12/2025 04:50:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالأسماء... هؤلاء هم شهداء "غارة القنيطرة"
Lebanon 24
بالأسماء... هؤلاء هم شهداء "غارة القنيطرة"
08:50 | 2025-12-22
22/12/2025 08:50:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إصابته بمرض السرطان.. فنان شهير يُقلق الجمهور بعد ظهوره على كرسي متحرك (صورة)
Lebanon 24
بعد إصابته بمرض السرطان.. فنان شهير يُقلق الجمهور بعد ظهوره على كرسي متحرك (صورة)
01:47 | 2025-12-22
22/12/2025 01:47:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"ابو عمر" قيد التحقيق
Lebanon 24
"ابو عمر" قيد التحقيق
14:34 | 2025-12-21
21/12/2025 02:34:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أنهى حياته بطريقة مروعة.. وفاة نجم شهير عن 46 عاماً (صورة)
Lebanon 24
أنهى حياته بطريقة مروعة.. وفاة نجم شهير عن 46 عاماً (صورة)
02:54 | 2025-12-22
22/12/2025 02:54:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مُقرّب من خامنئي يُفجّر مفاجأة: هذه الجهّة تقف وراء وفاة الرئيس الإيرانيّ السابق ابراهيم رئيسي
Lebanon 24
مُقرّب من خامنئي يُفجّر مفاجأة: هذه الجهّة تقف وراء وفاة الرئيس الإيرانيّ السابق ابراهيم رئيسي
05:08 | 2025-12-22
22/12/2025 05:08:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
11:44 | 2025-12-22
خلال جلسة محاكمتها.. طلب لإعلامية متّهمة بـ"قضية مخدرات كبرى" متعلق بأهلها
10:11 | 2025-12-22
بالفيديو... ممثلة سعوديّة رقصت بفستان الزفاف هل دخلت القفص الذهبيّ؟
06:24 | 2025-12-22
أصبح مشرّداً... ممثل شاب معروف جدّاً يعيش في الشارع شاهدوا الفيديو
05:56 | 2025-12-22
ستكون عروس الـ2026... نادين الراسي عن حبيبها: "لبسني التنورة" وهذه جنسيته
04:50 | 2025-12-22
بعد أم كلثوم.. حديث عن تقديم السيرة الذاتية لنجمة مصرية راحلة وأسرتها تهدد باللجوء إلى القضاء
03:50 | 2025-12-22
كان يبكي متأثرا.. فيديو للممثل الراحل وليد العلايلي ينتشر صوّر قبل أيام من وفاته
فيديو
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
04:14 | 2025-12-22
22/12/2025 19:05:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. أهم قطاع في لبنان على وشك الانهيار
Lebanon 24
بالفيديو.. أهم قطاع في لبنان على وشك الانهيار
15:13 | 2025-12-20
22/12/2025 19:05:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
03:08 | 2025-12-17
22/12/2025 19:05:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24