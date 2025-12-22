تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
سيارة اصطدمت بمركبتها بقوّة.. فنانة عربيّة تعرّضت لحادث سير خطير وهذا وضعها الصحيّ

Lebanon 24
22-12-2025 | 07:38
تعرّضت الفنانة نورة فتحي لحادث سير خطير في مدينة مومباي الهنديّة، بعدما اصطدمت سيارتها بمركبة يقودها سائق تحت تأثير الكحول.

وكانت فتحي في طريقها لإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان  "Sunburn Festival"، عندما وقع الحادث، وقالت شرطة مومباي إنّ السائق كان مخموراً، ما أدى إلى اصطدام سيارته بعنف بمركبة الفنانة المغربية، ونُقِلَت فوراً إلى أحد المستشفيات لتلقي الإسعافات الأولية.
 
وفي مقطع مصور نشرته عبر حسابها على "إنستغرام"، طمأنت نورا جمهورها، كاشفة أن قوة الصدمة دفعتها بقوة داخل السيارة وأدت إلى ارتطام رأسها بالنافذة، موضحة أنها تعرّضت لإصابات طفيفة ولتورم ناتج عن ارتجاج في الرأس، مع استقرار حالتها الصحية رغم استمرار شعورها بالألم. 

نورة فتحي

المغربي

الهندي

المغرب

الكحول

الهند

فيات

