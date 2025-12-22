تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
فنون ومشاهير

خلال جلسة محاكمتها.. طلب لإعلامية متّهمة بـ"قضية مخدرات كبرى" متعلق بأهلها

Lebanon 24
22-12-2025 | 11:44
Doc-P-1458616-639020262691014202.png
Doc-P-1458616-639020262691014202.png photos 0
انتشر عبر وسائل التواصل طلب لافت من المنتجة سارة خليفة داخل قاعة المحكمة، يتزامن مع دفوع قانونية حول سير التحقيقات وأدوار المتهمين في قضية تصنيع وترويج مخدرات.

وفي التفاصيل، قالت خليفة خلال الجلسة "أنا عاوزة مرافعة المحامي بتاعتي تتصور، زي ما أبويا وأمي شافوا مرافعة النيابة، يشوفوا المحامي بيدافع عني".

من ناحية أخرى، دفع المحامي محمد حمودة بعدم حيادية النيابة، مستنداً إلى مخالفات في إجراءات التحقيق، لكن وكيل النيابة اعترض معتبراً ذلك تجاوزاً غير مقبول.

تمسك الدفاع بدفعه القانوني السليم دون إساءة، بينما كشف ضابط التحريات عن تشكيل يضم دريد السمراني وسامح.م (هاربان)، فتحي.خ، سارة خليفة، وخالد.ف.

شهد الضابط أن الأوائل استعانوا بآخرين لتصنيع المخدرات، وانضم الرابع والخامس بعلمهما الكامل، مع استقطاب باقي المتهمين (6-28) لأدوار مختلفة.
 
وأضافت التحقيقات أن المتهمة الرابعة، سارة خليفة، تولّت توفير التمويل اللازم، والسفر خارج البلاد لعقد لقاءات مع المتهمين الأول والثاني للتنسيق بينهما وبين بقية أفراد التنظيم، مشيرة إلى أنه عقب التعاقد على تلك المواد وشرائها، قام المتهمون من الحادي والعشرين حتى الثامن والعشرين بإدخالها إلى البلاد. (العين)
سارة خليفة
