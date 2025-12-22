تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
12
o
طرابلس
16
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
21
o
جونية
7
o
النبطية
5
o
زحلة
5
o
بعلبك
1
o
بشري
9
o
بيت الدين
4
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
انهارت أمام أصدقائها.. مغنية أميركية تنفصل عن زوجها المغني بعد عامين من الزواج
Lebanon 24
22-12-2025
|
13:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت مصادر مقرّبة انفصال
المغنية
الأميركية أوليفيا
رودريغو
(22 عاماً) عن الممثل
البريطاني
لويس بارتريدج بعد علاقة استمرت عامين، مُثِيرَة صدمة لمحيطهما رغم الشائعات الأخيرة.
وكُشِفَ لـ"ذا صن" أنهما أنهيا علاقتهما قبل أسابيع، رغم ظهورهما منسجمين علناً، حيث انهارت أوليفيا بالبكاء خلال حفل عيد ميلاد ليلي ألين بحضور نجوم، وساندوها أصدقاؤها في لحظات صعبة.
اعتُبِرَ الابتعاد المؤقت خياراً مناسباً بعد أسابيع عصيبة، بعد ارتباط بدأ في تشرين الاول 2023 بشواهدهما في
لندن
وتأكيدهما في
نيويورك
، واستمرّ على السجادة الحمراء بعرض "Disclaimer" في آب 2024.
أعْرَبَ بارتريدج في سبتمبر لـ"فارايتي" عن سعادته بلقب "السيد أوليفيا"، مؤكّداً استقرار العلاقة، غير أن الانفصال يأتي بعد عام ناجح لها بمهرجاني غلاستونبري وبريتش سمر تايم.
تُتَوَقَّعُ انعكاس التجربة في ألبومها المقبل الأول منذ "Guts" عام 2023، مُضِيفَةً لمسة إنسانية لنجاحها المستمر. (العين)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
انفصال مفاجئ... نجم برشلونة ينفصل عن هذه المغنية!
Lebanon 24
انفصال مفاجئ... نجم برشلونة ينفصل عن هذه المغنية!
23/12/2025 03:51:30
23/12/2025 03:51:30
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة لطبطبائي وعماد مغنية.. عمرها أكثر من 20 عاماً
Lebanon 24
صورة لطبطبائي وعماد مغنية.. عمرها أكثر من 20 عاماً
23/12/2025 03:51:30
23/12/2025 03:51:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 6 سنوات من الزواج... إعلاميّة تُفاجىء متابعيها: انفصلت عن زوجي
Lebanon 24
بعد 6 سنوات من الزواج... إعلاميّة تُفاجىء متابعيها: انفصلت عن زوجي
23/12/2025 03:51:30
23/12/2025 03:51:30
Lebanon 24
Lebanon 24
منح المغني الفرنسي كينجي جيراك تأشيرة دخول الى لبنان
Lebanon 24
منح المغني الفرنسي كينجي جيراك تأشيرة دخول الى لبنان
23/12/2025 03:51:30
23/12/2025 03:51:30
Lebanon 24
Lebanon 24
البريطاني
نيويورك
رودريغو
المغنية
الحمرا
سعادة
العين
العلا
تابع
قد يعجبك أيضاً
كيفانش يعود بعد غياب.. فما هي تفاصيل عمله الجديد؟
Lebanon 24
كيفانش يعود بعد غياب.. فما هي تفاصيل عمله الجديد؟
16:46 | 2025-12-22
22/12/2025 04:46:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال عزاء والدته.. أحمد الفيشاوي ينفعل على المصورين شاهدوا ما فعله بأحدهم
Lebanon 24
خلال عزاء والدته.. أحمد الفيشاوي ينفعل على المصورين شاهدوا ما فعله بأحدهم
16:42 | 2025-12-22
22/12/2025 04:42:39
Lebanon 24
Lebanon 24
لقطة تُثير جدلاً.. دنيا سمير غانم تُعزّي الفيشاوي وتُحرجه
Lebanon 24
لقطة تُثير جدلاً.. دنيا سمير غانم تُعزّي الفيشاوي وتُحرجه
16:01 | 2025-12-22
22/12/2025 04:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال جلسة محاكمتها.. طلب لإعلامية متّهمة بـ"قضية مخدرات كبرى" متعلق بأهلها
Lebanon 24
خلال جلسة محاكمتها.. طلب لإعلامية متّهمة بـ"قضية مخدرات كبرى" متعلق بأهلها
11:44 | 2025-12-22
22/12/2025 11:44:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... ممثلة سعوديّة رقصت بفستان الزفاف هل دخلت القفص الذهبيّ؟
Lebanon 24
بالفيديو... ممثلة سعوديّة رقصت بفستان الزفاف هل دخلت القفص الذهبيّ؟
10:11 | 2025-12-22
22/12/2025 10:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالأسماء... هؤلاء هم شهداء "غارة القنيطرة"
Lebanon 24
بالأسماء... هؤلاء هم شهداء "غارة القنيطرة"
08:50 | 2025-12-22
22/12/2025 08:50:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إصابته بمرض السرطان.. فنان شهير يُقلق الجمهور بعد ظهوره على كرسي متحرك (صورة)
Lebanon 24
بعد إصابته بمرض السرطان.. فنان شهير يُقلق الجمهور بعد ظهوره على كرسي متحرك (صورة)
01:47 | 2025-12-22
22/12/2025 01:47:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مُقرّب من خامنئي يُفجّر مفاجأة: هذه الجهّة تقف وراء وفاة الرئيس الإيرانيّ السابق ابراهيم رئيسي
Lebanon 24
مُقرّب من خامنئي يُفجّر مفاجأة: هذه الجهّة تقف وراء وفاة الرئيس الإيرانيّ السابق ابراهيم رئيسي
05:08 | 2025-12-22
22/12/2025 05:08:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تضاعف الإصابات... تحذيرات عاجلة بشأن "الإنفلونزا الخارقة"
Lebanon 24
بعد تضاعف الإصابات... تحذيرات عاجلة بشأن "الإنفلونزا الخارقة"
09:15 | 2025-12-22
22/12/2025 09:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أنهى حياته بطريقة مروعة.. وفاة نجم شهير عن 46 عاماً (صورة)
Lebanon 24
أنهى حياته بطريقة مروعة.. وفاة نجم شهير عن 46 عاماً (صورة)
02:54 | 2025-12-22
22/12/2025 02:54:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
16:46 | 2025-12-22
كيفانش يعود بعد غياب.. فما هي تفاصيل عمله الجديد؟
16:42 | 2025-12-22
خلال عزاء والدته.. أحمد الفيشاوي ينفعل على المصورين شاهدوا ما فعله بأحدهم
16:01 | 2025-12-22
لقطة تُثير جدلاً.. دنيا سمير غانم تُعزّي الفيشاوي وتُحرجه
11:44 | 2025-12-22
خلال جلسة محاكمتها.. طلب لإعلامية متّهمة بـ"قضية مخدرات كبرى" متعلق بأهلها
10:11 | 2025-12-22
بالفيديو... ممثلة سعوديّة رقصت بفستان الزفاف هل دخلت القفص الذهبيّ؟
07:38 | 2025-12-22
سيارة اصطدمت بمركبتها بقوّة.. فنانة عربيّة تعرّضت لحادث سير خطير وهذا وضعها الصحيّ
فيديو
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
04:14 | 2025-12-22
23/12/2025 03:51:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. أهم قطاع في لبنان على وشك الانهيار
Lebanon 24
بالفيديو.. أهم قطاع في لبنان على وشك الانهيار
15:13 | 2025-12-20
23/12/2025 03:51:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
03:08 | 2025-12-17
23/12/2025 03:51:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24