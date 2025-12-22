انهارت أمام أصدقائها.. مغنية أميركية تنفصل عن زوجها المغني بعد عامين من الزواج

وكُشِفَ لـ"ذا صن" أنهما أنهيا علاقتهما قبل أسابيع، رغم ظهورهما منسجمين علناً، حيث انهارت أوليفيا بالبكاء خلال حفل عيد ميلاد ليلي ألين بحضور نجوم، وساندوها أصدقاؤها في لحظات صعبة.اعتُبِرَ الابتعاد المؤقت خياراً مناسباً بعد أسابيع عصيبة، بعد ارتباط بدأ في تشرين الاول 2023 بشواهدهما في وتأكيدهما في ، واستمرّ على السجادة الحمراء بعرض "Disclaimer" في آب 2024.أعْرَبَ بارتريدج في سبتمبر لـ"فارايتي" عن سعادته بلقب "السيد أوليفيا"، مؤكّداً استقرار العلاقة، غير أن الانفصال يأتي بعد عام ناجح لها بمهرجاني غلاستونبري وبريتش سمر تايم.تُتَوَقَّعُ انعكاس التجربة في ألبومها المقبل الأول منذ "Guts" عام 2023، مُضِيفَةً لمسة إنسانية لنجاحها المستمر. (العين)