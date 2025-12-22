تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
18
o
بيروت
13
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
20
o
جونية
13
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
1
o
بشري
10
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
فنون ومشاهير
بعد أن عبّرت عن الاستياء أمام الرئيس.. فنّانة عربية تعرّضت لوعكة صحية
Lebanon 24
22-12-2025
|
23:00
أعلنت الفنانة
مريم سعيد صالح
مرورها بوعكة صحية، عبر حسابها الرسمي على موقع "
فيسبوك
"، حيث كتبت في منشور: "كسر في الحوض، وعملية عاجلة، الحمد لله، مالحقتش افرح".
وكان آخر ظهور للفنانة مشاركتها في احتفالية "عيد الشرطة"، وذلك بعد استغاثتها بالرئيس عبدالفتاح
السيسي
بسبب قلة مشاركتها في الأعمال الفنية، إذ عبّرت عن استيائها من ذلك في منشور عبر حسابها على "فيسبوك".
