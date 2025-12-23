تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
16
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
18
o
النبطية
14
o
زحلة
10
o
بعلبك
1
o
بشري
12
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
تزامنا مع وجوده مع دينا الشربيني.. كريم محمود عبد العزيز يطلق زوجته غيابيًا!
Lebanon 24
23-12-2025
|
00:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
طلّق الفنان المصري
كريم محمود عبد العزيز
زوجته مصممة الأزياء آن
الرفاعي
غيابيًا وذلك بعد نشوب خلافات بينهما.
ولم يتم الطلاق بشكل رسمي إلا في الساعات الأخيرة حيث أرسل
عبد العزيز
ورقة الطلاق لـ آن رسميًا بعد أشهر من الخلافات بينهما، وفق ما أفادت "
القاهرة
24"، لتُصدم الزوجة بطلاقها غيابيًا.
وكان محامي آن الرفاعي، حسن أبو هيف كشف مؤخرا مفاجآت حول أزمة انفصالهما، وقال إن موكلته ما زالت متزوجة وعلى ذمة الفنان كريم
محمود عبد العزيز
، ولم يتم إخطارها رسميًا بالطلاق، ولكنها فوجئت به من
السوشيال ميديا
بعدما أعلن زوجها الفنان.
وأضاف محامي آن الرفاعي، بأن الخلافات بين موكلته آن الرفاعي وزوجها الفنان
كريم محمود
عبد
العزيز
بدأت في شهر نموز الماضي، عندما ترك منزله وقرر أن يطلقها غيابيا بحجة أنه يريد أخذ هدنة من زواجهما، وحين هدأت الأمور لمدة قصيرة عادت الحياة إلى طبيعتها، ثم قرر الزوج الإعلان عن "الطلاق شرع ربنا " ولذات المسببات التي لم تتغير.
علما انه سرت شائعات عن وجود علاقة بين عبد العزيز والفنانة
دينا الشربيني
خلال تصويرهما فيلم "طلقني" الذي تم إطلاقه أمس الإثنين بحضورهما.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تزامنا مع طلاق كريم محمود عبد العزيز.. نصيحة من دينا الشربيني للأزواج
Lebanon 24
تزامنا مع طلاق كريم محمود عبد العزيز.. نصيحة من دينا الشربيني للأزواج
23/12/2025 12:14:57
23/12/2025 12:14:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب زوجة كريم محمود عبد العزيز.. "ولعت" بين دينا الشربيني ومي عمر!
Lebanon 24
بسبب زوجة كريم محمود عبد العزيز.. "ولعت" بين دينا الشربيني ومي عمر!
23/12/2025 12:14:57
23/12/2025 12:14:57
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تزوجت دينا الشربيني من كريم عبد العزيز؟ هذا ما كشفته إعلامية شهيرة
Lebanon 24
هل تزوجت دينا الشربيني من كريم عبد العزيز؟ هذا ما كشفته إعلامية شهيرة
23/12/2025 12:14:57
23/12/2025 12:14:57
Lebanon 24
Lebanon 24
دينا الشربيني تتجاهل أزمة كريم محمود عبد العزيز.. وهذا ما فعلته (صورة)
Lebanon 24
دينا الشربيني تتجاهل أزمة كريم محمود عبد العزيز.. وهذا ما فعلته (صورة)
23/12/2025 12:14:57
23/12/2025 12:14:57
Lebanon 24
Lebanon 24
كريم محمود عبد العزيز
محمود عبد العزيز
السوشيال ميديا
دينا الشربيني
عبد العزيز
كريم محمود
محمود عبد
القاهرة
تابع
قد يعجبك أيضاً
ستخضع لعملية جراحية في القلب.. هذا وضع زوجة بطل مسلسل "المدينة البعيدة"
Lebanon 24
ستخضع لعملية جراحية في القلب.. هذا وضع زوجة بطل مسلسل "المدينة البعيدة"
04:39 | 2025-12-23
23/12/2025 04:39:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بشكل مفاجئ.. توقف فيلم للنجم أحمد السقا ما السبب؟
Lebanon 24
بشكل مفاجئ.. توقف فيلم للنجم أحمد السقا ما السبب؟
03:42 | 2025-12-23
23/12/2025 03:42:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بأجواء فخمة.. معتصم النهار وزوجته يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما الوحيدة (صور)
Lebanon 24
بأجواء فخمة.. معتصم النهار وزوجته يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما الوحيدة (صور)
02:52 | 2025-12-23
23/12/2025 02:52:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أصبح مشردا.. نجم شهير يعيش في الشوارع بلا مأوى! (صور)
Lebanon 24
أصبح مشردا.. نجم شهير يعيش في الشوارع بلا مأوى! (صور)
02:24 | 2025-12-23
23/12/2025 02:24:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أن عبّرت عن الاستياء أمام الرئيس.. فنّانة عربية تعرّضت لوعكة صحية
Lebanon 24
بعد أن عبّرت عن الاستياء أمام الرئيس.. فنّانة عربية تعرّضت لوعكة صحية
23:00 | 2025-12-22
22/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالأسماء... هؤلاء هم شهداء "غارة القنيطرة"
Lebanon 24
بالأسماء... هؤلاء هم شهداء "غارة القنيطرة"
08:50 | 2025-12-22
22/12/2025 08:50:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تضاعف الإصابات... تحذيرات عاجلة بشأن "الإنفلونزا الخارقة"
Lebanon 24
بعد تضاعف الإصابات... تحذيرات عاجلة بشأن "الإنفلونزا الخارقة"
09:15 | 2025-12-22
22/12/2025 09:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الأهداف الاستراتيجية وراء فيديو عماد أمهز.. هذا ما كشفه تقرير إيراني
Lebanon 24
عن الأهداف الاستراتيجية وراء فيديو عماد أمهز.. هذا ما كشفه تقرير إيراني
10:30 | 2025-12-22
22/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ستكون عروس الـ2026... نادين الراسي عن حبيبها: "لبسني التنورة" وهذه جنسيته
Lebanon 24
ستكون عروس الـ2026... نادين الراسي عن حبيبها: "لبسني التنورة" وهذه جنسيته
05:56 | 2025-12-22
22/12/2025 05:56:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الانتظام المالي على طاولة مجلس الوزراء: تصفية الودائع بطريقة غامضة
Lebanon 24
الانتظام المالي على طاولة مجلس الوزراء: تصفية الودائع بطريقة غامضة
10:01 | 2025-12-22
22/12/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
04:39 | 2025-12-23
ستخضع لعملية جراحية في القلب.. هذا وضع زوجة بطل مسلسل "المدينة البعيدة"
03:42 | 2025-12-23
بشكل مفاجئ.. توقف فيلم للنجم أحمد السقا ما السبب؟
02:52 | 2025-12-23
بأجواء فخمة.. معتصم النهار وزوجته يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما الوحيدة (صور)
02:24 | 2025-12-23
أصبح مشردا.. نجم شهير يعيش في الشوارع بلا مأوى! (صور)
23:00 | 2025-12-22
بعد أن عبّرت عن الاستياء أمام الرئيس.. فنّانة عربية تعرّضت لوعكة صحية
16:46 | 2025-12-22
كيفانش يعود بعد غياب.. فما هي تفاصيل عمله الجديد؟
فيديو
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
23/12/2025 12:14:57
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
23/12/2025 12:14:57
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
04:14 | 2025-12-22
23/12/2025 12:14:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24