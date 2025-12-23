تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
فنون ومشاهير

تزامنا مع وجوده مع دينا الشربيني.. كريم محمود عبد العزيز يطلق زوجته غيابيًا!

Lebanon 24
23-12-2025 | 00:48
طلّق الفنان المصري كريم محمود عبد العزيز زوجته مصممة الأزياء آن الرفاعي غيابيًا وذلك بعد نشوب خلافات بينهما.

ولم يتم الطلاق بشكل رسمي إلا في الساعات الأخيرة حيث أرسل عبد العزيز ورقة الطلاق لـ آن رسميًا بعد أشهر من الخلافات بينهما، وفق ما أفادت "القاهرة 24"، لتُصدم الزوجة بطلاقها غيابيًا.

وكان محامي آن الرفاعي، حسن أبو هيف كشف مؤخرا مفاجآت حول أزمة انفصالهما، وقال إن موكلته ما زالت متزوجة وعلى ذمة الفنان كريم محمود عبد العزيز، ولم يتم إخطارها رسميًا بالطلاق، ولكنها فوجئت به من السوشيال ميديا بعدما أعلن زوجها الفنان.

وأضاف محامي آن الرفاعي، بأن الخلافات بين موكلته آن الرفاعي وزوجها الفنان كريم محمود عبد العزيز بدأت في شهر نموز الماضي، عندما ترك منزله وقرر أن يطلقها غيابيا بحجة أنه يريد أخذ هدنة من زواجهما، وحين هدأت الأمور لمدة قصيرة عادت الحياة إلى طبيعتها، ثم قرر الزوج الإعلان عن "الطلاق شرع ربنا " ولذات المسببات التي لم تتغير.

علما انه سرت شائعات عن وجود علاقة بين عبد العزيز والفنانة دينا الشربيني خلال تصويرهما فيلم "طلقني" الذي تم إطلاقه أمس الإثنين بحضورهما.
 
