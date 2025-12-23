تزامنا مع وجوده مع دينا الشربيني.. كريم محمود عبد العزيز يطلق زوجته غيابيًا!

طلّق الفنان المصري زوجته مصممة الأزياء آن غيابيًا وذلك بعد نشوب خلافات بينهما.ولم يتم الطلاق بشكل رسمي إلا في الساعات الأخيرة حيث أرسل ورقة الطلاق لـ آن رسميًا بعد أشهر من الخلافات بينهما، وفق ما أفادت " 24"، لتُصدم الزوجة بطلاقها غيابيًا.وكان محامي آن الرفاعي، حسن أبو هيف كشف مؤخرا مفاجآت حول أزمة انفصالهما، وقال إن موكلته ما زالت متزوجة وعلى ذمة الفنان كريم ، ولم يتم إخطارها رسميًا بالطلاق، ولكنها فوجئت به من بعدما أعلن زوجها الفنان.وأضاف محامي آن الرفاعي، بأن الخلافات بين موكلته آن الرفاعي وزوجها الفنان عبد بدأت في شهر نموز الماضي، عندما ترك منزله وقرر أن يطلقها غيابيا بحجة أنه يريد أخذ هدنة من زواجهما، وحين هدأت الأمور لمدة قصيرة عادت الحياة إلى طبيعتها، ثم قرر الزوج الإعلان عن "الطلاق شرع ربنا " ولذات المسببات التي لم تتغير.علما انه سرت شائعات عن وجود علاقة بين عبد العزيز والفنانة خلال تصويرهما فيلم "طلقني" الذي تم إطلاقه أمس الإثنين بحضورهما.