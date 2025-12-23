أصبح مشردا.. نجم شهير يعيش في الشوارع بلا مأوى! (صور)

تم تداول صور للنجم السابق المعروف بدوره في مسلسل "دليل نيد للبقاء في المدرسة"، تشيس، على كشفت انه أصبح مشردا ويعيش بلا مأوى في شوارع .



ويبلغ تشيس من العمر 36 عاما، وقد ظهر في مدينة أنجلوس في فيديو تم تداوله لأول مرة عبر الإنترنت في أيلول وعاد للتداول حاليا.

ويظهر الفيديو تشيس مرتديا قميصا قديما لفريق رايدرز، ممسكا بسرواله أثناء حديثه مع الشخص الذي يصوره.



وسأل المصور تشيس إذا كان قد ظهر سابقا على التلفاز، فأجاب بهدوء: "نعم، في مسلسل دليل نيد للبقاء في المدرسة"، وعندما تعرف عليه، قال: "أوه نعم، أنت ذلك الطفل في المسلسل".



وبعد انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تم إطلاق حملة تمويل جماعي باسم تشيس وجمعت أكثر من 1,200 دولار، إلا أن والدته أوقفت الحملة لاحقا، مؤكدة أن ابنها بحاجة إلى رعاية طبية وليس إلى المال في الوقت الحالي.