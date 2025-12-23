تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
16
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
18
o
النبطية
14
o
زحلة
10
o
بعلبك
1
o
بشري
12
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
أصبح مشردا.. نجم شهير يعيش في الشوارع بلا مأوى! (صور)
Lebanon 24
23-12-2025
|
02:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
تم تداول صور للنجم السابق المعروف بدوره في مسلسل "دليل نيد للبقاء في المدرسة"،
تايلور
تشيس، على
مواقع التواصل الاجتماعي
كشفت انه أصبح مشردا ويعيش بلا مأوى في شوارع
كاليفورنيا
.
ويبلغ تشيس من العمر 36 عاما، وقد ظهر في مدينة
ريفرسايد
بلوس
أنجلوس في فيديو تم تداوله لأول مرة عبر الإنترنت في أيلول وعاد للتداول حاليا.
ويظهر الفيديو تشيس مرتديا قميصا قديما لفريق
لوس أنجلوس
رايدرز، ممسكا بسرواله أثناء حديثه مع الشخص الذي يصوره.
وسأل المصور تشيس إذا كان قد ظهر سابقا على التلفاز، فأجاب بهدوء: "نعم، في مسلسل دليل نيد للبقاء في المدرسة"، وعندما تعرف عليه، قال: "أوه نعم، أنت ذلك الطفل في المسلسل".
وبعد انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تم إطلاق حملة تمويل جماعي باسم تشيس وجمعت أكثر من 1,200 دولار، إلا أن والدته أوقفت الحملة لاحقا، مؤكدة أن ابنها بحاجة إلى رعاية طبية وليس إلى المال في الوقت الحالي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أصبح مشرّداً... ممثل شاب معروف جدّاً يعيش في الشارع شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
أصبح مشرّداً... ممثل شاب معروف جدّاً يعيش في الشارع شاهدوا الفيديو
23/12/2025 12:14:48
23/12/2025 12:14:48
Lebanon 24
Lebanon 24
غوتيريش: عشرات العائلات بلا مأوى في أعقاب العمليات الإسرائيلية في الضفة الغربية
Lebanon 24
غوتيريش: عشرات العائلات بلا مأوى في أعقاب العمليات الإسرائيلية في الضفة الغربية
23/12/2025 12:14:48
23/12/2025 12:14:48
Lebanon 24
Lebanon 24
كرامي توضح: مشروع القانون للعقود الاستثنائية أصبح بلا جدوى
Lebanon 24
كرامي توضح: مشروع القانون للعقود الاستثنائية أصبح بلا جدوى
23/12/2025 12:14:48
23/12/2025 12:14:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"تينو" و"فونغ وونغ" يضربان بقوّة: عشرات القتلى ومليون مشرّد
Lebanon 24
"تينو" و"فونغ وونغ" يضربان بقوّة: عشرات القتلى ومليون مشرّد
23/12/2025 12:14:48
23/12/2025 12:14:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مواقع التواصل الاجتماعي
لوس أنجلوس
كاليفورنيا
ريفرسايد
تايلور
إنترنت
فرساي
الطف
تابع
قد يعجبك أيضاً
ستخضع لعملية جراحية في القلب.. هذا وضع زوجة بطل مسلسل "المدينة البعيدة"
Lebanon 24
ستخضع لعملية جراحية في القلب.. هذا وضع زوجة بطل مسلسل "المدينة البعيدة"
04:39 | 2025-12-23
23/12/2025 04:39:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بشكل مفاجئ.. توقف فيلم للنجم أحمد السقا ما السبب؟
Lebanon 24
بشكل مفاجئ.. توقف فيلم للنجم أحمد السقا ما السبب؟
03:42 | 2025-12-23
23/12/2025 03:42:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بأجواء فخمة.. معتصم النهار وزوجته يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما الوحيدة (صور)
Lebanon 24
بأجواء فخمة.. معتصم النهار وزوجته يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما الوحيدة (صور)
02:52 | 2025-12-23
23/12/2025 02:52:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تزامنا مع وجوده مع دينا الشربيني.. كريم محمود عبد العزيز يطلق زوجته غيابيًا!
Lebanon 24
تزامنا مع وجوده مع دينا الشربيني.. كريم محمود عبد العزيز يطلق زوجته غيابيًا!
00:48 | 2025-12-23
23/12/2025 12:48:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أن عبّرت عن الاستياء أمام الرئيس.. فنّانة عربية تعرّضت لوعكة صحية
Lebanon 24
بعد أن عبّرت عن الاستياء أمام الرئيس.. فنّانة عربية تعرّضت لوعكة صحية
23:00 | 2025-12-22
22/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالأسماء... هؤلاء هم شهداء "غارة القنيطرة"
Lebanon 24
بالأسماء... هؤلاء هم شهداء "غارة القنيطرة"
08:50 | 2025-12-22
22/12/2025 08:50:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تضاعف الإصابات... تحذيرات عاجلة بشأن "الإنفلونزا الخارقة"
Lebanon 24
بعد تضاعف الإصابات... تحذيرات عاجلة بشأن "الإنفلونزا الخارقة"
09:15 | 2025-12-22
22/12/2025 09:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الأهداف الاستراتيجية وراء فيديو عماد أمهز.. هذا ما كشفه تقرير إيراني
Lebanon 24
عن الأهداف الاستراتيجية وراء فيديو عماد أمهز.. هذا ما كشفه تقرير إيراني
10:30 | 2025-12-22
22/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ستكون عروس الـ2026... نادين الراسي عن حبيبها: "لبسني التنورة" وهذه جنسيته
Lebanon 24
ستكون عروس الـ2026... نادين الراسي عن حبيبها: "لبسني التنورة" وهذه جنسيته
05:56 | 2025-12-22
22/12/2025 05:56:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الانتظام المالي على طاولة مجلس الوزراء: تصفية الودائع بطريقة غامضة
Lebanon 24
الانتظام المالي على طاولة مجلس الوزراء: تصفية الودائع بطريقة غامضة
10:01 | 2025-12-22
22/12/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
04:39 | 2025-12-23
ستخضع لعملية جراحية في القلب.. هذا وضع زوجة بطل مسلسل "المدينة البعيدة"
03:42 | 2025-12-23
بشكل مفاجئ.. توقف فيلم للنجم أحمد السقا ما السبب؟
02:52 | 2025-12-23
بأجواء فخمة.. معتصم النهار وزوجته يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما الوحيدة (صور)
00:48 | 2025-12-23
تزامنا مع وجوده مع دينا الشربيني.. كريم محمود عبد العزيز يطلق زوجته غيابيًا!
23:00 | 2025-12-22
بعد أن عبّرت عن الاستياء أمام الرئيس.. فنّانة عربية تعرّضت لوعكة صحية
16:46 | 2025-12-22
كيفانش يعود بعد غياب.. فما هي تفاصيل عمله الجديد؟
فيديو
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
23/12/2025 12:14:48
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
23/12/2025 12:14:48
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
04:14 | 2025-12-22
23/12/2025 12:14:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24