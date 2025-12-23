ستخضع لعملية جراحية في القلب.. هذا وضع زوجة بطل مسلسل "المدينة البعيدة"

أفادت وسائل إعلام تركية ان زوجة الممثل ، بوكيت أكبابا ستخضع لعملية جراحية في القلب اليوم الثلاثاء وقد قرر الأخير أخذ إجازة من موقع التصوير لمرافقتها ودعمها خلال العملية.

يُذكر ان أوزان هو نجم مسلسل "المدنية البعيدة" وهو النسخة من مسلسل " " ويحقق نجاحا كبيرا.