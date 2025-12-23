تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
ستخضع لعملية جراحية في القلب.. هذا وضع زوجة بطل مسلسل "المدينة البعيدة"
Lebanon 24
23-12-2025
|
04:39
أفادت وسائل إعلام تركية ان زوجة الممثل
التركي
أوزان أكبابا
، بوكيت أكبابا ستخضع لعملية جراحية في القلب اليوم الثلاثاء وقد قرر الأخير أخذ إجازة من موقع التصوير لمرافقتها ودعمها خلال العملية.
يُذكر ان أوزان هو نجم مسلسل "المدنية البعيدة" وهو النسخة
التركية
من مسلسل "
الهيبة
" ويحقق نجاحا كبيرا.
ماغي بو غصن تثير جدلا كبيرا بإطلاتها الجريئة... والجمهور يعلق (صورة)
Lebanon 24
ماغي بو غصن تثير جدلا كبيرا بإطلاتها الجريئة... والجمهور يعلق (صورة)
13:32 | 2025-12-23
23/12/2025 01:32:02
Lebanon 24
Lebanon 24
برادلي كوبر وجيجي حديد يستعدّان لإعلان خطوبتهما
Lebanon 24
برادلي كوبر وجيجي حديد يستعدّان لإعلان خطوبتهما
10:05 | 2025-12-23
23/12/2025 10:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف جنديّ سابق... ادّعى أنّ فنانة شهيرة جدّاً أمرته بفعل هذا الأمر المروّع!
Lebanon 24
توقيف جنديّ سابق... ادّعى أنّ فنانة شهيرة جدّاً أمرته بفعل هذا الأمر المروّع!
08:41 | 2025-12-23
23/12/2025 08:41:57
Lebanon 24
Lebanon 24
وضعه خطير جدّاً... شقيقة فنان شهير تكشف آخر مستجدات حالته الصحيّة: لا تحسّن حتّى الآن
Lebanon 24
وضعه خطير جدّاً... شقيقة فنان شهير تكشف آخر مستجدات حالته الصحيّة: لا تحسّن حتّى الآن
07:54 | 2025-12-23
23/12/2025 07:54:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيخضع لعمليّة جراحيّة عاجلة... فنان وكاتب أغاني شهير يُعلن إصابته بمرض السرطان
Lebanon 24
سيخضع لعمليّة جراحيّة عاجلة... فنان وكاتب أغاني شهير يُعلن إصابته بمرض السرطان
06:50 | 2025-12-23
23/12/2025 06:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض آت من البحر الأسود.. هكذا سيكون طقس الميلاد
Lebanon 24
منخفض آت من البحر الأسود.. هكذا سيكون طقس الميلاد
03:49 | 2025-12-23
23/12/2025 03:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة منخفضات ستضرب لبنان.. كانون الأول يُنهي أيامه بالأمطار ماذا عن بداية كانون الثاني؟
Lebanon 24
سلسلة منخفضات ستضرب لبنان.. كانون الأول يُنهي أيامه بالأمطار ماذا عن بداية كانون الثاني؟
00:36 | 2025-12-23
23/12/2025 12:36:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الموساد يختطف نقيبًا متقاعدًا في الأمن العام.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
الموساد يختطف نقيبًا متقاعدًا في الأمن العام.. إليكم التفاصيل
11:27 | 2025-12-23
23/12/2025 11:27:03
Lebanon 24
Lebanon 24
ليست إسرائيل.. مصير "حزب الله" بيد دولة واحدة
Lebanon 24
ليست إسرائيل.. مصير "حزب الله" بيد دولة واحدة
14:00 | 2025-12-22
22/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيخضع لعمليّة جراحيّة عاجلة... فنان وكاتب أغاني شهير يُعلن إصابته بمرض السرطان
Lebanon 24
سيخضع لعمليّة جراحيّة عاجلة... فنان وكاتب أغاني شهير يُعلن إصابته بمرض السرطان
06:50 | 2025-12-23
23/12/2025 06:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
