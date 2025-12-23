تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
سيخضع لعمليّة جراحيّة عاجلة... فنان وكاتب أغاني شهير يُعلن إصابته بمرض السرطان
Lebanon 24
23-12-2025
|
06:50
أعلن الفنان وكاتب الأغاني الأميركي
باري
مانيلو البالغ من العمر 82 عاماً، أنّه تمّ تشخيص إصابته بسرطان الرئة، وأنّه سيخضع لعلاج جراحيّ.
وكتب مانيلو عبر حسابه على "
انستغرام
"، أنّ "التصوير بالرنين المغنطيسي الذي أُجري له بعد معاناته طويلاً من التهاب الشعب الهوائية، كشف بقعة سرطانية على رئته اليسرى يجب إزالتها ب
عملية جراحية".
وقال إنّ "الأطباء لا يعتقدون أن المرض تفشى"، وأضاف: "أنا أخضع لاختبارات لتأكيد تشخيصهم".
وأشار مانيلو إلى أنّه "لن يكون هناك علاج كيميائيّ". (الامارات 24)
