سيخضع لعمليّة جراحيّة عاجلة... فنان وكاتب أغاني شهير يُعلن إصابته بمرض السرطان

أعلن الفنان وكاتب الأغاني الأميركي مانيلو البالغ من العمر 82 عاماً، أنّه تمّ تشخيص إصابته بسرطان الرئة، وأنّه سيخضع لعلاج جراحيّ.

وكتب مانيلو عبر حسابه على " "، أنّ "التصوير بالرنين المغنطيسي الذي أُجري له بعد معاناته طويلاً من التهاب الشعب الهوائية، كشف بقعة سرطانية على رئته اليسرى يجب إزالتها ب عملية جراحية".

وقال إنّ "الأطباء لا يعتقدون أن المرض تفشى"، وأضاف: "أنا أخضع لاختبارات لتأكيد تشخيصهم".

وأشار مانيلو إلى أنّه "لن يكون هناك علاج كيميائيّ". (الامارات 24)