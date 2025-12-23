تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
وضعه خطير جدّاً... شقيقة فنان شهير تكشف آخر مستجدات حالته الصحيّة: لا تحسّن حتّى الآن

Lebanon 24
23-12-2025 | 07:54
بينما لا يزال الفنان والسيناريست طارق الأمير في غرفة العناية المركزة ووضعه خطير، قالت شقيقته لمياء الأمير إنّ "الفريق الطبي المشرف على حالته اضطر إلى تأجيل عملية "الشق الحنجري" التي كانت مقررة خلال الساعات الماضية".

وأضافت الأمير أنّ "سبب تأجيل العملية هو ظهور مضاعفات حادة".

وأشارت إلى أنّ "شقيقها لم يُظهر أي تحسن ملموس في درجة الإدراك حتى الآن"، ووصفت حالته بأنها "تراوح مكانها".

في المقابل، أعربت عن بصيص أمل في ما يتعلق بالوظائف الحيوية الأخرى، وقالت "الحمد لله، الكبد والكلى يعملان بشكل جيّد، وهذا ما نتمسك به في هذه المرحلة الصعبة". (روسيا اليوم)
 
 
 
