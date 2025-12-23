توقيف جنديّ سابق... ادّعى أنّ فنانة شهيرة جدّاً أمرته بفعل هذا الأمر المروّع!

ألقت الشرطة الأميركية القبض على جندي سابق يُدعى راسل فاي"، بعد اتهامه بمحاولة قتل وخطف والاعتداء على امرأة مسنة داخل منزل في .



وبحسب التحقيقات، اقتحم فاي منزل تاي وارنر مؤسس لعبة " بيبيز"، مدعيًا أنّ "أمرته" بالقيام بالهجوم عبر ما أسماه "صلة نفسية".

وأشار إلى أنّه اعتقد أنّ المنزل ملك لبيري، وأنّ الإمرأة التي هاجمها كانت والدتها التي تتعرض لسوء معاملة.



وأظهر تسجيل فيديو فاي وهو يضرب الإمرأة بشكل متكرر قبل سحبها وإلقائها في بركة مياه. (ارم نيوز)