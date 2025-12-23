تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
ماغي بو غصن تثير جدلا كبيرا بإطلاتها الجريئة... والجمهور يعلق (صورة)
Lebanon 24
23-12-2025
|
13:32
أثارت النجمة
ماغي بو غصن
تفاعلًا واسعًا على
مواقع التواصل الاجتماعي
بعد أن نشرت صورة لها بإطلالة سهرة جريئة، ارتدت خلالها فستانًا لامعًا بقصّة ضيّقة مع شقّ جانبي عالٍ، ما جعل الإطلالة محطّ أنظار المتابعين.
وتنوّعت تعليقات الجمهور بين من أثنى على أناقتها ووصف الإطلالة بالراقية والجذابة، معتبرين أنّها تواكب أحدث صيحات الموضة العالمية، وبين من رأى أنّ الفستان قصير وجريء أكثر من اللازم.
بيرا
بري
