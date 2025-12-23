تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
11
o
طرابلس
14
o
صور
17
o
جبيل
15
o
صيدا
18
o
جونية
8
o
النبطية
4
o
زحلة
4
o
بعلبك
0
o
بشري
8
o
بيت الدين
4
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
دانا الحلّاني تشارك أجواء العيد من المطبخ
Lebanon 24
23-12-2025
|
16:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت الشيف دانا ابنة
عاصي الحلاني
صورة عبر خاصية القصص على حسابها في “إنستغرام”، ظهرت فيها داخل المطبخ وهي تحمل صينية طعام بلمسة عفوية وباللونين الأبيض والأسود، في أجواء عائلية دافئة.
وأضفت زينة العيد الظاهرة في المكان طابعًا احتفاليًا على اللقطة، التي عكست بساطة الأجواء المنزلية ومشاركة التحضيرات مع المتابعين، ما لاقى تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كلية السياحة وإدارة الفنادق في جامعة الحكمة تشارك في أسبوع المطبخ الإيطالي
Lebanon 24
كلية السياحة وإدارة الفنادق في جامعة الحكمة تشارك في أسبوع المطبخ الإيطالي
24/12/2025 01:10:29
24/12/2025 01:10:29
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة تفاؤل من عاصي الحلاني.. اليكم ما نشره
Lebanon 24
رسالة تفاؤل من عاصي الحلاني.. اليكم ما نشره
24/12/2025 01:10:29
24/12/2025 01:10:29
Lebanon 24
Lebanon 24
ببطن مكشوف: دانا الحلاني تُفاجئ الجمهور.. بدت بملامح مختلفة! (صورة)
Lebanon 24
ببطن مكشوف: دانا الحلاني تُفاجئ الجمهور.. بدت بملامح مختلفة! (صورة)
24/12/2025 01:10:29
24/12/2025 01:10:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون والسيّدة الأولى شاركا أولاد موظفي الرئاسة ولواء الحرس حفل توزيع هدايا العيد وراس السنة
Lebanon 24
الرئيس عون والسيّدة الأولى شاركا أولاد موظفي الرئاسة ولواء الحرس حفل توزيع هدايا العيد وراس السنة
24/12/2025 01:10:29
24/12/2025 01:10:29
Lebanon 24
Lebanon 24
عاصي الحلاني
الحلاني
الظاهر
عاصي
قد يعجبك أيضاً
ماغي بو غصن تثير جدلا كبيرا بإطلاتها الجريئة... والجمهور يعلق (صورة)
Lebanon 24
ماغي بو غصن تثير جدلا كبيرا بإطلاتها الجريئة... والجمهور يعلق (صورة)
13:32 | 2025-12-23
23/12/2025 01:32:02
Lebanon 24
Lebanon 24
برادلي كوبر وجيجي حديد يستعدّان لإعلان خطوبتهما
Lebanon 24
برادلي كوبر وجيجي حديد يستعدّان لإعلان خطوبتهما
10:05 | 2025-12-23
23/12/2025 10:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف جنديّ سابق... ادّعى أنّ فنانة شهيرة جدّاً أمرته بفعل هذا الأمر المروّع!
Lebanon 24
توقيف جنديّ سابق... ادّعى أنّ فنانة شهيرة جدّاً أمرته بفعل هذا الأمر المروّع!
08:41 | 2025-12-23
23/12/2025 08:41:57
Lebanon 24
Lebanon 24
وضعه خطير جدّاً... شقيقة فنان شهير تكشف آخر مستجدات حالته الصحيّة: لا تحسّن حتّى الآن
Lebanon 24
وضعه خطير جدّاً... شقيقة فنان شهير تكشف آخر مستجدات حالته الصحيّة: لا تحسّن حتّى الآن
07:54 | 2025-12-23
23/12/2025 07:54:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيخضع لعمليّة جراحيّة عاجلة... فنان وكاتب أغاني شهير يُعلن إصابته بمرض السرطان
Lebanon 24
سيخضع لعمليّة جراحيّة عاجلة... فنان وكاتب أغاني شهير يُعلن إصابته بمرض السرطان
06:50 | 2025-12-23
23/12/2025 06:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفض آت من البحر الأسود.. هكذا سيكون طقس الميلاد
Lebanon 24
منخفض آت من البحر الأسود.. هكذا سيكون طقس الميلاد
03:49 | 2025-12-23
23/12/2025 03:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الموساد يختطف نقيبًا متقاعدًا في الأمن العام.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
الموساد يختطف نقيبًا متقاعدًا في الأمن العام.. إليكم التفاصيل
11:27 | 2025-12-23
23/12/2025 11:27:03
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة منخفضات ستضرب لبنان.. كانون الأول يُنهي أيامه بالأمطار ماذا عن بداية كانون الثاني؟
Lebanon 24
سلسلة منخفضات ستضرب لبنان.. كانون الأول يُنهي أيامه بالأمطار ماذا عن بداية كانون الثاني؟
00:36 | 2025-12-23
23/12/2025 12:36:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيخضع لعمليّة جراحيّة عاجلة... فنان وكاتب أغاني شهير يُعلن إصابته بمرض السرطان
Lebanon 24
سيخضع لعمليّة جراحيّة عاجلة... فنان وكاتب أغاني شهير يُعلن إصابته بمرض السرطان
06:50 | 2025-12-23
23/12/2025 06:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... تعرفوا إلى الفائز بالـ2.8 مليون دولار في "اللوتو"
Lebanon 24
بالفيديو... تعرفوا إلى الفائز بالـ2.8 مليون دولار في "اللوتو"
10:24 | 2025-12-23
23/12/2025 10:24:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
13:32 | 2025-12-23
ماغي بو غصن تثير جدلا كبيرا بإطلاتها الجريئة... والجمهور يعلق (صورة)
10:05 | 2025-12-23
برادلي كوبر وجيجي حديد يستعدّان لإعلان خطوبتهما
08:41 | 2025-12-23
توقيف جنديّ سابق... ادّعى أنّ فنانة شهيرة جدّاً أمرته بفعل هذا الأمر المروّع!
07:54 | 2025-12-23
وضعه خطير جدّاً... شقيقة فنان شهير تكشف آخر مستجدات حالته الصحيّة: لا تحسّن حتّى الآن
06:50 | 2025-12-23
سيخضع لعمليّة جراحيّة عاجلة... فنان وكاتب أغاني شهير يُعلن إصابته بمرض السرطان
05:58 | 2025-12-23
تكبره بـ4 سنوات... نادين الراسي عن حبيبها الجديد: هو من دين مُختلف ولن نتزوّج مدنيّاً
فيديو
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
24/12/2025 01:10:29
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
24/12/2025 01:10:29
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
04:14 | 2025-12-22
24/12/2025 01:10:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24