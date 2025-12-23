تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
دانا الحلّاني تشارك أجواء العيد من المطبخ

Lebanon 24
23-12-2025 | 16:53
نشرت الشيف دانا ابنة عاصي الحلاني صورة عبر خاصية القصص على حسابها في “إنستغرام”، ظهرت فيها داخل المطبخ وهي تحمل صينية طعام بلمسة عفوية وباللونين الأبيض والأسود، في أجواء عائلية دافئة.
وأضفت زينة العيد الظاهرة في المكان طابعًا احتفاليًا على اللقطة، التي عكست بساطة الأجواء المنزلية ومشاركة التحضيرات مع المتابعين، ما لاقى تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل.
 
