دانا الحلّاني تشارك أجواء العيد من المطبخ

نشرت الشيف دانا ابنة صورة عبر خاصية القصص على حسابها في “إنستغرام”، ظهرت فيها داخل المطبخ وهي تحمل صينية طعام بلمسة عفوية وباللونين الأبيض والأسود، في أجواء عائلية دافئة.وأضفت زينة العيد الظاهرة في المكان طابعًا احتفاليًا على اللقطة، التي عكست بساطة الأجواء المنزلية ومشاركة التحضيرات مع المتابعين، ما لاقى تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل.