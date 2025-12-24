تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

بعد إصابته بعدوى داخل المستشفى وتدهور حالته.. وفاة فنان شهير عن عمر 60 عاماً (صورة)

Lebanon 24
24-12-2025 | 03:54
A-
A+
Doc-P-1459329-639021708489068911.jpg
Doc-P-1459329-639021708489068911.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد أزمة صحية تعرض لها خلال الأيام الماضية وادت الى توقف عضلة القلب، توفي صباح اليوم الأربعاء الفنان المصري طارق الأمير عن عمر ناهز 60 عاما.
 
 
 
واشتهر الأمير بعدة أدوار سينمائية وتلفزيونية لكن أبرزها كان دوره مع احمد حلمي في فيلم "عسل اسود" ومع محمد سعد في فيلم "اللي بالي بالك".

وأعلن الفنان منير مكرم سكرتير نقابة الممثلين خبر الوفاة من خلال حسابه على فيسبوك.

وكان طارق الأمير قد دخل المستشفى مؤخرا وتدهورت حالته الصحية أكثر من مرة وكشفت اسرته في وقت سابق انه اصيب بعدوى بكتيرية في المستشفى تسببت في تدهور حالته وتوقف عضلة القلب اكثر من مرة.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
تعرّض لعدوى بكتيرية داخل المستشفى ودخل في غيبوبة.. فنان شهير حالته حرجة (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 13:56:58 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تدهور حالته الصحية وابتعاده عن الأضواء.. زوجة نجم شهير تكشف عن حالته (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 13:56:58 Lebanon 24 Lebanon 24
عن عمر 42 عاماً.. وفاة ممثل شهير إثر أزمة قلبية داخل منزله (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 13:56:58 Lebanon 24 Lebanon 24
عن 60 عاماً... وفاة ممثل أميركيّ شهير داخل منزله
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 13:56:58 Lebanon 24 Lebanon 24

اللي بالي بالك

صباح اليوم

منير مكرم

احمد حلمي

اللي بالي

محمد سعد

طارق ال

فيسبوك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:16 | 2025-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:54 | 2025-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:07 | 2025-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:49 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
06:16 | 2025-12-24
Lebanon24
04:54 | 2025-12-24
Lebanon24
03:07 | 2025-12-24
Lebanon24
23:49 | 2025-12-23
Lebanon24
23:00 | 2025-12-23
Lebanon24
16:53 | 2025-12-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24