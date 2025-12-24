تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
22
o
جونية
18
o
النبطية
17
o
زحلة
12
o
بعلبك
-3
o
بشري
13
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بعد إصابته بعدوى داخل المستشفى وتدهور حالته.. وفاة فنان شهير عن عمر 60 عاماً (صورة)
Lebanon 24
24-12-2025
|
03:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد أزمة صحية تعرض لها خلال الأيام الماضية وادت الى توقف عضلة القلب، توفي
صباح اليوم
الأربعاء الفنان المصري طارق الأمير عن عمر ناهز 60 عاما.
واشتهر الأمير بعدة أدوار سينمائية وتلفزيونية لكن أبرزها كان دوره مع
احمد حلمي
في فيلم "عسل اسود" ومع
محمد سعد
في فيلم "
اللي بالي بالك
".
وأعلن الفنان
منير مكرم
سكرتير نقابة الممثلين خبر الوفاة من خلال حسابه على
فيسبوك
.
وكان طارق الأمير قد دخل المستشفى مؤخرا وتدهورت حالته الصحية أكثر من مرة وكشفت اسرته في وقت سابق انه اصيب بعدوى بكتيرية في المستشفى تسببت في تدهور حالته وتوقف عضلة القلب اكثر من مرة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تعرّض لعدوى بكتيرية داخل المستشفى ودخل في غيبوبة.. فنان شهير حالته حرجة (صورة)
Lebanon 24
تعرّض لعدوى بكتيرية داخل المستشفى ودخل في غيبوبة.. فنان شهير حالته حرجة (صورة)
24/12/2025 13:56:58
24/12/2025 13:56:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تدهور حالته الصحية وابتعاده عن الأضواء.. زوجة نجم شهير تكشف عن حالته (صورة)
Lebanon 24
بعد تدهور حالته الصحية وابتعاده عن الأضواء.. زوجة نجم شهير تكشف عن حالته (صورة)
24/12/2025 13:56:58
24/12/2025 13:56:58
Lebanon 24
Lebanon 24
عن عمر 42 عاماً.. وفاة ممثل شهير إثر أزمة قلبية داخل منزله (صورة)
Lebanon 24
عن عمر 42 عاماً.. وفاة ممثل شهير إثر أزمة قلبية داخل منزله (صورة)
24/12/2025 13:56:58
24/12/2025 13:56:58
Lebanon 24
Lebanon 24
عن 60 عاماً... وفاة ممثل أميركيّ شهير داخل منزله
Lebanon 24
عن 60 عاماً... وفاة ممثل أميركيّ شهير داخل منزله
24/12/2025 13:56:58
24/12/2025 13:56:58
Lebanon 24
Lebanon 24
اللي بالي بالك
صباح اليوم
منير مكرم
احمد حلمي
اللي بالي
محمد سعد
طارق ال
فيسبوك
تابع
قد يعجبك أيضاً
حذفت صورها معه... هل انفصلت الفنانة العربيّة الشهيرة عن زوجها بعد 23 عاماً من الزواج؟
Lebanon 24
حذفت صورها معه... هل انفصلت الفنانة العربيّة الشهيرة عن زوجها بعد 23 عاماً من الزواج؟
06:16 | 2025-12-24
24/12/2025 06:16:28
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان عربي شهير يتعرّض لوعكة صحية شديدة.. وهذا ما كُشف عن حالته (صورة)
Lebanon 24
فنان عربي شهير يتعرّض لوعكة صحية شديدة.. وهذا ما كُشف عن حالته (صورة)
04:54 | 2025-12-24
24/12/2025 04:54:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوجت عند الشيخ.. ماغي بو غصن ترد على شائعات زواج جمال سنان عليها ولهذا السبب بكت مع نيشان (فيديو)
Lebanon 24
تزوجت عند الشيخ.. ماغي بو غصن ترد على شائعات زواج جمال سنان عليها ولهذا السبب بكت مع نيشان (فيديو)
03:07 | 2025-12-24
24/12/2025 03:07:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت ببطن منتفخ.. ابن ايلي صعب وزوجته الأردنية ينتظران مولودهما الأول (صور)
Lebanon 24
أطلت ببطن منتفخ.. ابن ايلي صعب وزوجته الأردنية ينتظران مولودهما الأول (صور)
23:49 | 2025-12-23
23/12/2025 11:49:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أنوشكا: الشخصيات التي قدمتها كانت ضحية المشاعر وتعقيد العلاقات
Lebanon 24
أنوشكا: الشخصيات التي قدمتها كانت ضحية المشاعر وتعقيد العلاقات
23:00 | 2025-12-23
23/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الموساد يختطف نقيبًا متقاعدًا في الأمن العام.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
الموساد يختطف نقيبًا متقاعدًا في الأمن العام.. إليكم التفاصيل
11:27 | 2025-12-23
23/12/2025 11:27:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"داعش" يكشر عن أنيابه.. لبنان يتأهب لسيناريو "الذئاب المنفردة"
Lebanon 24
"داعش" يكشر عن أنيابه.. لبنان يتأهب لسيناريو "الذئاب المنفردة"
11:00 | 2025-12-23
23/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اختبار الودائع الكبير... الحكومة تحت المجهر
Lebanon 24
اختبار الودائع الكبير... الحكومة تحت المجهر
10:01 | 2025-12-23
23/12/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل قد ترجئ حربها على لبنان...لكنها لن تلغيها
Lebanon 24
إسرائيل قد ترجئ حربها على لبنان...لكنها لن تلغيها
09:01 | 2025-12-23
23/12/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحطم طائرة رئيس أركان حكومة ليبيا في تركيا
Lebanon 24
تحطم طائرة رئيس أركان حكومة ليبيا في تركيا
14:36 | 2025-12-23
23/12/2025 02:36:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
06:16 | 2025-12-24
حذفت صورها معه... هل انفصلت الفنانة العربيّة الشهيرة عن زوجها بعد 23 عاماً من الزواج؟
04:54 | 2025-12-24
فنان عربي شهير يتعرّض لوعكة صحية شديدة.. وهذا ما كُشف عن حالته (صورة)
03:07 | 2025-12-24
تزوجت عند الشيخ.. ماغي بو غصن ترد على شائعات زواج جمال سنان عليها ولهذا السبب بكت مع نيشان (فيديو)
23:49 | 2025-12-23
أطلت ببطن منتفخ.. ابن ايلي صعب وزوجته الأردنية ينتظران مولودهما الأول (صور)
23:00 | 2025-12-23
أنوشكا: الشخصيات التي قدمتها كانت ضحية المشاعر وتعقيد العلاقات
16:53 | 2025-12-23
دانا الحلّاني تشارك أجواء العيد من المطبخ
فيديو
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
24/12/2025 13:56:58
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
24/12/2025 13:56:58
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
04:14 | 2025-12-22
24/12/2025 13:56:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24