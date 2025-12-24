بعد إصابته بعدوى داخل المستشفى وتدهور حالته.. وفاة فنان شهير عن عمر 60 عاماً (صورة)

بعد أزمة صحية تعرض لها خلال الأيام الماضية وادت الى توقف عضلة القلب، توفي الأربعاء الفنان المصري طارق الأمير عن عمر ناهز 60 عاما.

واشتهر الأمير بعدة أدوار سينمائية وتلفزيونية لكن أبرزها كان دوره مع في فيلم "عسل اسود" ومع في فيلم " ".



وأعلن الفنان سكرتير نقابة الممثلين خبر الوفاة من خلال حسابه على .



وكان طارق الأمير قد دخل المستشفى مؤخرا وتدهورت حالته الصحية أكثر من مرة وكشفت اسرته في وقت سابق انه اصيب بعدوى بكتيرية في المستشفى تسببت في تدهور حالته وتوقف عضلة القلب اكثر من مرة.