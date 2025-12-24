فنان عربي شهير يتعرّض لوعكة صحية شديدة.. وهذا ما كُشف عن حالته (صورة)

بشكل مفاجئ، أُصيب الفنان منير بأزمة صحية مفاجئة نُقل على أثرها الى أحد في لتلقي العلاج.

وكشف الطبيب المعالج أنه يعاني مشكلة في الأمعاء وضيقاً في التنفس، وهو ما دفع الفريق الطبي للتدخل السريع.



وطمأن الطبيب المعالج العائلة على منير، مشيراً الى تحسّن في وضعه الصحي، مشيرا إلى أنه يتلقى الرعاية الطبية اللازمة ويستجيب للعلاج، طالباً محبيه الدعاء له بالشفاء العاجل.



كما أكد منير في تصريحات صحافية أنه أصبح بخير وغادر المستشفى بالفعل، وهو الآن في منزله.





