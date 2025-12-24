تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
17
o
بيروت
13
o
طرابلس
17
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
13
o
النبطية
7
o
زحلة
8
o
بعلبك
-5
o
بشري
14
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
فنون ومشاهير
كان يُعاني من مرض القلب... مُخرج كبير في ذمة الله
Lebanon 24
24-12-2025
|
07:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
توفي الفنان والمخرج الفلسطيني العالمي
محمد بكري
عن عمر ناهز 72 عاماً بعد صراع مع مرض القلب، بحسب ما أفادت عائلته.
شارك بكري في أكثر من 43 عملًا بين تمثيل وإخراج وتأليف وإنتاج، من بينها: "من وراء القضبان"، "حيفا"، "هانا ك"، و"تحت أقدام النساء".
Advertisement
