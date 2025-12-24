كان يُعاني من مرض القلب... مُخرج كبير في ذمة الله

توفي الفنان والمخرج الفلسطيني العالمي عن عمر ناهز 72 عاماً بعد صراع مع مرض القلب، بحسب ما أفادت عائلته.

شارك بكري في أكثر من 43 عملًا بين تمثيل وإخراج وتأليف وإنتاج، من بينها: "من وراء القضبان"، "حيفا"، "هانا ك"، و"تحت أقدام النساء".