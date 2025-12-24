نادية الجندي تُقاضي الفنانة فريال يوسف

قدمت الفنانة بلاغاً رسمياً إلى ، تتهم فيه الفنانة فريال يوسف بالسب والقذف والتجريح والتشهير، على خلفية خلافات سابقة، ورداً على بلاغ قدمته يوسف ضدها قبل أيام.



وتعود الأزمة بين الجندي ويوسف إلى عام 2015، عندما شاركت الثانية في مسلسل "أسرار" من بطولة وإنتاج الجندي، واتفقت على أجر قدره 400 ألف جنيه، لكنها لم تتلقَّ سوى 70 ألفاً "حسب قولها".



وسعت فريال يوسف خلال السنوات الماضية لاسترداد مستحقاتها المالية دون جدوى، مما دفعها للكشف عن الأمر لوسائل الإعلام، حيث استضافها أحد البرامج التلفزيونية مؤخراً، وكشفت أن من الأعمال التي ندمت على المشاركة فيها مسلسل "أسرار" لعدم حصولها على مستحقاتها. (العربية)

